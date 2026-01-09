Χρήστος Πολίτης: Η συγκινητική ανάρτηση του ANT1 για τον «Γιάγκο Δράκο»

Ο Χρήστος Πολίτης υπηρέτησε με σεβασμό για αρκετές δεκαετίες τον χώρο της υποκριτικής τέχνης, παίζοντας σημαντικούς ρόλους σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. Μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του ήταν ο «Γιάγκος Δράκος», στην ιστορική πλέον σειρά του ANT1 «Λάμψη». Για 14 ολόκληρα χρόνια, ο καταξιωμένος ηθοποιός «έμπαινε» καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών μέσα από το επιτυχημένο σίριαλ, το οποίο είναι και το μακροβιότερο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο ANT1 τίμησε τη μνήμη του ηθοποιού, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της «Λάμψης», αναφέροντας στη λεζάντα: «H Tζάιαντ είναι άδεια χωρίς τον Γιάγκο Δράκο. Καλό ταξίδι Χρήστο Πολίτη».