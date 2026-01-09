Γιώργος Κούτσιας: Δέχθηκε επίθεση-σοκ από συμπαίκτη του κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Γιώργος Κούτσιας, επίθεση

Αυτό που συνέβη στη διάρκεια του φιλικού ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και στη Λουγκάνο δεν έχει προηγούμενο. Ο Γιώργος Κούτσιας, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, δέχτηκε αδιανόητη επίθεση από τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς, με τον δεύτερο εμφανώς εκτός εαυτού να ζητά αλλαγή από τον πάγκο.

Ο επιθετικός της ελβετικής ομάδας, Γιώργος Κούτσιας, μπήκε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Τσέχους και όπως φαίνεται στο βίντεο αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με το συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος νωρίτερα του είχε δώσει το χέρι καλωσορίζοντάς τον στο παιχνίδι.

Αφού οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία μικρή συνομιλία κι ενώ η ομάδα τους πίεζε για να κλέψει την μπάλα από τους αντιπάλους, ο Μπέρενς άλλαξε κατεύθυνση και με ορμή πέταξε στον αγωνιστικό χώρο τον Κούτσια. Οι παίκτες της Λουγκάνο που ήταν κοντά στο περιστατικό έσπευσαν να μπουν στη μέση, με τον Έλληνα επιθετικό να κοιτά απορημένος τον Γερμανό που ζητούσε αλλαγή.

Δείτε βίντεο:

 

20:51 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

