Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα – Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Αντόνιο Θαρθάνα

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) η μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα απ’ τον Βόλο στον Ολυμπιακό, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να προορίζεται (σε πρώτη φάση) για τη Β’ ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Ολυμπιακός, Αντόνιο Θαρθάνα

Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Χωρίς δύο από τα θεωρούμενα ως βασικά στελέχη του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αύριο (10/1, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η τεχνική ηγεσία του πειραϊκού συλλόγου δεν υπολογίζει για το παιχνίδι με τους «κυανόλευκους» στις υπηρεσίες του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, αλλά και στον Ροντινέι που έχει προσβληθεί από ίωση.

Την αποστολή του «τρεμπλούχου» Ελλάδας συγκροτούν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:54 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κούτσιας: Δέχθηκε επίθεση-σοκ από συμπαίκτη του κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό που συνέβη στη διάρκεια του φιλικού ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και στη Λουγκάνο δεν έχει...
16:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Super League: Αναβάλλεται ο αγώνας «Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Σούπερ Λίγκας και κατέθε...
01:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Super Cup Ισπανίας: Στον τελικό με Μπαρτσελόνα η Ρεάλ, που κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο – Δείτε τα γκολ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού S...
00:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει Μπάγερν Μονάχου: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολοι Νιλικίνα και Τζόουνς»

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη ανήμερα των Φώτων, ετοιμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι