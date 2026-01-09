Νέος γύρος πολιτικής περιδίνησης στην Κύπρο: Στο «μάτι του κυκλώνα» το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας

Ενώ δεν έχει κοπάσει ο σάλος στην Κύπρο που ξεκίνησε από το βίντεο που δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό στο X και άναψε φωτιές, μία νέα υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Πολίτης”, πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας που θέλουν να καταργηθεί το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, το οποίο χρησιμοποιείται για υποτροφίες σε φοιτητές μέσα από κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Ο σάλος που ξέσπασε μετά το επίμαχο βίντεο, έδωσε την αφορμή σε πολιτικά κόμματα, οργανώσεις και άλλους φορείς, να ζητούν ακόμη περισσότερες εξηγήσεις και περισσότερη διαφάνεια, για τις εισφορές που γίνονται στο εν λόγω ταμείο, το οποίο μετατράπηκε σε βιτρίνα όπως καταγγέλλουν, σοβαρής διαπλοκής. Η έλλειψη διαφάνειας σε ένα φιλανθρωπικό ταμείο που συνδέεται θεσμικά με το Προεδρικό δημιουργεί προβλήματα εμπιστοσύνης και ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

Η εφημερίδα σημειώνει πως η έκθεση της Ελεγκτικής υπηρεσίας στις αρχές του Νοεμβρίου, αποκάλυπτε περιπτώσεις εταιρειών που προχωρούσαν σε σημαντικό ύψος εισφορών στον Φορέα και την ίδια ώρα συνέχιζαν να έχουν οικονομικές συναλλαγές με το κράτος. Τα ευρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού μέσου, δεν τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου όπως συνηθίζεται, καθώς σταμάτησε το θέμα, στη σύσκεψη των Αρχηγών ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Οι συνθήκες δημόσιας αμφισβήτησης για τις οποίες προειδοποιούσε η Ελεγκτική υπηρεσία, στην πιθανότητα δικών του κανόνων λειτουργίας του Φορέα, προκύπτουν με τον πιο έντονο τρόπο. Η διαπίστωση των αντιδρούντων είναι πως δεν εξυπηρετείται πλέον ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το Ταμείο, το οποίο κατά την περίοδο της κρίσης μετά το κούρεμα καταθέσεων και τα ψηλά ποσοστά ανεργίας, χρησιμοποιείτο για να στηρίξει φοιτητές των οποίων οι γονείς απώλεσαν τις δουλειές τους και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Την ώρα που ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος διαβεβαίωνε μέσω του Πολίτη ότι δεν υπάρχει καμία αδιαφάνεια ούτε σκοτεινή συναλλαγή, στην Ελεγκτική Υπηρεσίας, όπως πληροφορούμαστε, θέτει στο μικροσκόπιο της τη νομιμότητα μεγάλων έργων, τα οποία πιθανόν να συνδέονται με μεγάλες εισφορές στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, αλλά και θεσμικές διευκολύνσεις, για την αποπεράτωση τους.

Πεποίθηση είναι πως το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας πλέον στο 2026 και με ελάχιστα ποσοστά ανεργίας, εργαλειοποιείται για προεκλογικούς λόγους ενόψει των Προεδρικών του 2028.

Πέραν του ΑΚΕΛ που ζήτησε την κατάργηση του Φορέα, στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών, παράπονο υποβλήθηκε στον «Πολίτη», για την κατάντια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο έμεινε ουσιαστικά χωρίς χρήματα και εισφορές, επειδή αντλούνται στον Φορέα και γίνεται από εκεί η διαχείριση των υποτροφιών. Αποτέλεσμα τούτου να μείνουν φέτος εκατοντάδες φοιτητές χωρίς την υποτροφία για την οποία ήταν δικαιούχοι, καθώς στο παρελθόν, έπεσε στο κενό το αίτημα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό προς το ΙΚΥ.

Διαμαρτυρίες και από άλλους συνδέσμους των οποίων τα κονδύλια από το κράτος συρρικνώθηκαν, ενώ ο Φορέας απολαμβάνει πλουσιοπάροχα ποσά, καταλήγει η εφημερίδα.