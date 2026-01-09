Κίεβο: Ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αν είναι δυνατόν, να εγκαταλείψουν την πόλη μετά την ρωσική επίθεση της Παρασκευής, η οποία άφησε τα μισά κτίρια διαμερισμάτων της πόλης χωρίς θέρμανση.

Καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους -10 °C (14 °F), η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας με 242 drones και 36 πυραύλους, με κύριους στόχους το Κίεβο και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία. Η επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις ενεργειακής υποδομής και πολλά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 19.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η συνδυασμένη επίθεση στο Κίεβο χθες το βράδυ ήταν η πιο καταστροφική για τις κρίσιμες υποδομές της πρωτεύουσας», δήλωσε ο Κλίτσκο.

Η θέρμανση διακόπηκε σε περίπου 6.000 πολυκατοικίες σε όλο το Κίεβο — σχεδόν το ήμισυ του συνόλου της πόλης — μετά τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Η πόλη αντιμετωπίζει επίσης διακοπές στην παροχή νερού, με την εφαρμογή έκτακτων διακοπών ρεύματος.

«Καλώ τους κατοίκους της πρωτεύουσας, που έχουν την δυνατότητα να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη για μέρη όπου υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θέρμανσης, να το κάνουν», δήλωσε ο Κλίτσκο.

Ο δήμαρχος είπε ότι τα νοσοκομεία και οι μαιευτικές κλινικές έχουν επανασυνδεθεί με την ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης στις κατοικίες του Κιέβου συνεχίζονται.

Ο Ορέσνικ στόχευε την Ευρώπη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, ότι η επίθεση της Ρωσίας με πύραυλο Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε «επιδεικτικά» κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς αποτελεί επίσης μια πρόκληση για χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, μεταξύ άλλων χωρών μελών της ΕΕ.