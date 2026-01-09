Αγρότες: «Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας 

Οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, με το ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας να προτείνει και επίσημα συνέχιση των κινητοποιήσεων και μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, όπως και ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, την ώρα της διαπραγμάτευσης.

Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ανακοίνωσε κι επίσημα, όπως μεταδίδει το Thesspost, ότι στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη θα προσέλθουν με δύο προτάσεις: Συνέχιση των κινητοποιήσεων – εφόσον δεν ικανοποιηθούν από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – και συλλαλητήριο με λεωφορεία στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, η ψήφιση της συμφωνίας της Mercosur, καθώς και η αυτοχειρία ενός κτηνοτρόφου στη Βροντού Πιερίας, με συνέπεια το κλίμα στις τάξεις των αγροτών να βαρύνει δραματικά.

«Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί. Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα και τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα. Εάν δεν ικανοποιηθούμε θα κλιμακώσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τη γενική συνέλευση της Νίκαιας, το απόγευμα της Παρασκευής.

