Βελόπουλος για Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Λάρισας, δήλωσε πως είναι η «έκτη φορά» που αναβάλλεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η πρόεδρος και η εισαγγελέας, αλλά και οι υπόλοιποι, προσπαθούν με προσκόμματα να δημιουργήσουν αυτό που λέμε επιμήκυνση» της δίκης.
  • Εξέφρασε την ανησυχία του ότι «κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη», υποστηρίζοντας πως «αυτοί οι κάποιοι είναι και μέσα στο δικαστήριο, αλλά και στο Μαξίμου».
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Είναι η έκτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι και η πρόεδρος και η εισαγγελέας, αλλά και οι υπόλοιποι, προσπαθούν με προσκόμματα να δημιουργήσουν αυτό που λέμε επιμήκυνση. Τώρα λένε από Δευτέρα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξερχόμενος από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου βρέθηκε για τη δίκη του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Θα δούμε λοιπόν από Δευτέρα τι μπορεί να γίνει. Εύχομαι να μην κάνει λάθος το ένστικτό μου, που λέει ότι κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη. Και αυτοί οι κάποιοι είναι και μέσα στο δικαστήριο, αλλά και στο Μαξίμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

