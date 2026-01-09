Κέλλας: Δεν θα επιτρέψουμε να πάνε τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης πίσω στην Κομισιόν – Κόκκαλης: Να διοχετευτούν στους αγρότες στα μπλόκα

Δεν θα επιτρέψουμε να πάνε τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα τα δώσουμε στους τίμιους αγρότες, τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη.

Ως προς το πώς προέκυψαν τα αδιάθετα πόσα της βασικής ενίσχυσης, ο κ. Κέλλας είπε ότι έγιναν δεκάδες χιλιάδες λιγότερες δηλώσεις ΟΣΔΕ, ότι στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2025 δηλώθηκαν λιγότερες εκτάσεις και κατά συνέπεια ενεργοποιήθηκαν και λιγότερα δικαιώματα, και πως μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν επιπλέον αδιάθετα δικαιώματα. Σημείωσε μάλιστα, ότι τα αδιάθετα δικαιώματα, η κάθε χώρα-μέλος μπορεί να τα διαθέσει σε συνδεδεμένες ενισχύσεις, σε οικολογικά δικαιώματα και στην αναδιανεμητική ενίσχυση.

«Προφανώς συμφωνείτε να δώσουμε τα 160 εκατομμύρια ευρώ στους τίμιους αγρότες. [. . .] Εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, η άλλη λύση είναι να τα επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας βεβαιώνω ότι είμαστε αποφασισμένοι και δεν θα επιτρέψουμε αυτό να συμβεί. Δεν θα πάνε τα χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» τόνισε ο κ. Κέλλας.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι και ότι ορθώς τα χρήματα πρέπει να διοχετευτούν στους αγρότες, που δικαίως διαμαρτύρονται στα μπλόκα. Σημείωσε επίσης, ότι καταρρίπτεται εν μέρει ο ισχυρισμός της κυβέρνησης, ότι όλο αυτό το ποσό προέρχεται από τους ελέγχους, ενώ η αλήθεια είναι ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που δεν κατατέθηκαν».

Ανταπαντώντας, ο κ. Κέλλας διευκρίνισε ότι «από τα 160 εκατομμύρια που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν, οι βαμβακοπαραγωγοί και σιτοπαραγωγοί θα πάρουν τα 80 εκατομμύρια μέσω οικολογικών σχημάτων για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης, «και φυσικά, πέραν αυτών, εξετάζουμε και την αποζημίωση για τη ‘μηδική’, η εμπορία της οποίας επλήγη λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς». Οι κτηνοτρόφοι δε, θα πάρουν άλλα 80 εκατομμύρια: 40 εκατομμύρια μέσω της επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 εκατομμύρια, επίσης μέσω των οικολογικών σχημάτων.

Στην ερώτηση του κ. Κόκκαλη για το «πότε», ο κ. Κέλλας απάντησε ότι αυτό θα γίνει «με τα οικολογικά σχήματα στην αρχή της χρονιάς».

Εξάλλου, ο κ. Κέλλας εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανθρώπου που χάθηκε σήμερα στην Βροντού Πιερίας. Σχολιάζοντας μάλιστα αναφορά του κ. Κόκκαλη για το «θλιβερό γεγονός» της αυτοκτονίας κτηνοτρόφου, «του οποίου τα ζώα θανατώθηκαν πριν από λίγες ημέρες» ο κ. Κέλλας επισήμανε ότι «δεν αυτοκτόνησε αυτός του οποίου θανατώθηκαν τα ζώα. Θανατώθηκαν τα ζώα του αδερφού του. Ήταν ξεχωριστό ΑΦΜ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ