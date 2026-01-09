Αυλωνίτης: Είμαι ανοιχτός να συζητήσω με την Μαρία Καρυστιανού – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αλέκος Αυλωνίτης ΣΥΡΙΖΑ

Την προθυμία του να «συζητήσει με την Μαρία Καρυστιανού» στο πλαίσιο δημιουργίας ενός αντικυβερνητικού μετώπου προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση, εξέφρασε  o ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μιλώντας στην εκπομπή Πολιτική Κουζίνα του ΕΡΤnews.

Κληθείς να σχολιάσει χθεσινή δήλωση της αντιπροέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρας Τζάκρη, σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει ένα μεγάλο αντικυβερνητικό μέτωπο για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αφού τόνισε ότι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «δεν μπορεί να λες ότι είμαι μόνος μου», ο κ. Αυλωνίτης επεσήμανε την ανάγκη «όλοι μαζί να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας» για «να βρούμε την κοινή συνισταμένη».

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν έχει επικοινωνία με την κ. Καρυστιανού, ο κ. Αυλωνίτης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε «ποτέ και με κανέναν». Ωστόσο επεσήμανε ότι η πολιτική κίνησή της «είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πάρει τη μορφή και κόμματος και κινήματος, με την έννοια δηλαδή ότι ό,τι ζητάμε – πόσo μάλλον και αυτό το θέμα των Τεμπών, τη Δικαιοσύνη – είναι πολιτικό θέμα».

«Άρα λοιπόν, το ότι πήγε στη συνέχεια το κίνημα αυτό δια της προέδρου του, στη δημιουργία ενός κόμματος είναι μία φυσιολογική πολιτική εξέλιξη. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να συζητήσουμε και με την κα. Καρυστιανού», κατέληξε ο κ. Αυλωνίτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:30 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κέλλας: Δεν θα επιτρέψουμε να πάνε τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης πίσω στην Κομισιόν – Κόκκαλης: Να διοχετευτούν στους αγρότες στα μπλόκα

Δεν θα επιτρέψουμε να πάνε τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή...
20:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος για Τέμπη: Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

«Είναι η έκτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι και η πρόεδρος κ...
18:45 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ψηφίστηκε με 160 «ναι» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του ...
18:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok για τα πανεπιστήμια: «Το 2025 διεγράφησαν 308.000 φοιτητές “φαντάσματα” – Καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο διδασκαλίας»

Ανάρτηση στο TikTok για την εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων έκανε το απόγευμα της ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι