Βασιλιάς Κάρολος: Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ Βασιλιάς Κάρολος Καμίλα Μελάνια Τραμπ
Πηγή: Λευκός Οίκος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πετάξουν σήμερα στην Ουάσινγκτον για να ξεκινήσουν τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια μετά την απόπειρα ένοπλου να εισβάλει σε δείπνο που παρέθετε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί «όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας», με το παλάτι να επιβεβαιώνει ότι η επίσκεψη θα «συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί» παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την επίθεση, απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Πηγές δήλωσαν στην Daily Mail ότι ο μονάρχης είναι αποφασισμένος να «παραμείνει ήρεμος και να συνεχίσει» και ότι αν η κυβέρνηση θέλει να ταξιδέψει, «αυτό ακριβώς θα κάνει».

Το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί αρχικά την Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας αλλά και για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ιδιαίτερης σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ, η οποία έχει υποστεί σοβαρές πιέσεις τους τελευταίους μήνες.

Η επίσκεψη είναι το σημαντικότερο ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά μέχρι στιγμής, αλλά τώρα έχει το πρόσθετο στοιχείο των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Έρχεται σε μια κομβική στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, με τις σχέσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ και του Αμερικανού ηγέτη να είναι τεταμένες.

«Τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας» για την επίσημη επίσκεψη

Ο Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, έχει υποσχεθεί ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα έχουν την «καλύτερη δυνατή ασφάλεια» για την επίσημη επίσκεψη.

Μιλώντας στην εκπομπή CBS Face the Nation, είπε: «Είμαι πολύ βέβαιος ότι οι Αυτού Μεγαλειότητές τους θα έχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης».

Πρόσθεσε: «Θα είναι τρεις ή τέσσερις εξαιρετικές ημέρες για εμάς. Σχεδιάζουμε αυτή την επίσκεψη εδώ και χρόνια. Στην πραγματικότητα, είναι η 250ή μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Υπάρχει ένα σκοτεινό φόντο μετά το (Σάββατο) βράδυ για όλους μας. Αλλά εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτή τη στιγμή για να την κάνουμε τον εορτασμό που της αξίζει» περιέγραψε.

Τι είπε ο Τραμπ για το ταξίδι;

Ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε στο Fox News μετά την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του, όπου επιβεβαίωσε ότι η επίσημη επίσκεψη θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί.

«Ο Βασιλιάς Κάρολος έρχεται», είπε. «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Είναι πραγματικά ένας φανταστικός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός εκπρόσωπος, και είναι γενναίος».

