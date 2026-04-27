Βαρδακαστάνης: Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν θα έχουν καμιά σχέση με τις δημοσκοπήσεις – Όσα είπε στην πρώτη συνέντευξή του ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Βαρδακαστάνης

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης παραχώρησε την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή του στο ERTNews, μιλώντας για τους πολιτικούς στόχους του κόμματος, τη στρατηγική διεύρυνσης και τις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Βαρδακαστάνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης.

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν θα έχουν καμία σχέση με το δημοσκοπικό τοπίο της εποχής», ανέφερε, εξηγώντας ότι μέχρι τις εκλογές ενδέχεται να εμφανιστούν νέες πολιτικές μεταβλητές που θα επηρεάσουν καθοριστικά το σκηνικό.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως ξεκάθαρο στόχο την πρωτιά. «Εμείς εκτιμούμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε και θα κάνουμε, μπορούμε και θα διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο».

Συνεργασίες και πολιτικά σενάρια

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές, ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ παρέπεμψε στις αποφάσεις του κόμματος και στην ετυμηγορία της κοινωνίας.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ήταν σαφής, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει στο συνέδριό του».

Αναφορικά με πιθανά σενάρια συνεργασίας με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι πρόκειται για υποθετική συζήτηση. «Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον νόμο των πιθανοτήτων. Το κόμμα Τσίπρα δεν υπάρχει. Να υπάρξει, να κριθεί από τις εκλογές και θα το δούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρδακαστάνης.

«Θα συζητήσουμε με βάση το πρόγραμμα»

Ο κ. Βαρδακαστάνης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετωπίζει τις εκλογές με όρους διαπραγμάτευσης συνεργασιών, αλλά με στόχο την πολιτική πρωτοκαθεδρία.

«Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνει μόνο στη βάση της λαϊκής εντολής και των προγραμματικών συγκλίσεων.

Η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική της διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της παράταξης.

«Το DNA του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα ιστορικά άνοιγε τις πόρτες του σε πρόσωπα και δυνάμεις από ευρύ πολιτικό φάσμα.

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου- Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που θέλουν να γίνουν επι...

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική
περισσότερα
10:07 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Βαριά προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 στην Κρήτη, κοντά στο Κα...
10:06 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο πίσω από την εκλογή Βαρδακαστάνη στη θέση του Γραμματέα – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής

Με την εκλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, με περίπου 89% του ...
08:05 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο: Διπλασιάστηκαν οι παραβιάσεις

Κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντας εμφατικά στο προσκήνιο...
18:16 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι σημαίνει να εξαρτάσαι από τον μισθό σου

«Ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει να “εξαρτάσαι από τον μισθό σουR...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς