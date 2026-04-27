Θεσσαλονίκη: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών – Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Ηχητικό ντοκουμέντο από το το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/04), στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως μπορείτε να ακούσετε στο βίντεο που δημοσιεύει το Action24, καταγράφονται οι φωνές του 28χρονου τραυματία, καθώς και οι πυροβολισμοί. Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν στα μπαλκόνια τους προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί, και κάλεσαν την αστυνομία.

 

Πίσω από το επεισόδιο, φέρεται πως υπάρχουν οικονομικές διαφορές μεταξύ των Τούρκων εμπλεκομένων, όπως είπε ο 28χρονος ενώπιον της ΕΛ.ΑΣ..

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:00, όταν ομάδα 3-4 ατόμων διαπληκτίστηκε με τον τραυματία 28χρονο Τούρκο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής. Κάποια στιγμή ένας εκ των εμπλεκομένων πυροβόλησε το θύμα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

 

