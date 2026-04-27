Θεσσαλονίκη: Εξετάζονται οικονομικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς – Εκτός κινδύνου ο 28χρονος Τούρκος που τραυματίστηκε

Οικονομικές διαφορές φαίνεται πως κρύβονται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/04), στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:00, όταν ομάδα 3-4 ατόμων διαπληκτίστηκε με τον τραυματία 28χρονο Τούρκο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής.

Μία διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το συμβάν και κάλεσε σε βοήθεια, ενώ στη συνέχεια ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον 28χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πληροφορίες του ΑΠΕ αναφέρουν ότι το θύμα έχει υποβάλει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε τους δράστες, οι οποίοι είναι επίσης ομοεθνείς του, και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.