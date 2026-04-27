Θεσσαλονίκη: Εξετάζονται οικονομικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς – Εκτός κινδύνου ο 28χρονος Τούρκος που τραυματίστηκε

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Οικονομικές διαφορές φαίνεται πως κρύβονται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/04), στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 01:00, όταν ομάδα 3-4 ατόμων διαπληκτίστηκε με τον τραυματία 28χρονο Τούρκο, ο οποίος βρισκόταν σε πάρκο της περιοχής.

Μία διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το συμβάν και κάλεσε σε βοήθεια, ενώ στη συνέχεια ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε τον 28χρονο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύμα στον μηρό, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πληροφορίες του ΑΠΕ αναφέρουν ότι το θύμα έχει υποβάλει αίτηση ασύλου τον περασμένο Δεκέμβριο και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε τους δράστες, οι οποίοι είναι επίσης ομοεθνείς του, και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

 

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου- Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που θέλουν να γίνουν επι...

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική
περισσότερα
09:39 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγ...
09:13 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Παράταση έως την Τετάρτη από την ΔΥΠΑ

Έως την Τετάρτη στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα για τον Κοιν...
08:35 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με τα σημαντικότερα προβλήματα να κα...
07:44 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Καιρός: Αίθριος με λιακάδα σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αίθριος και ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός σήμερα (27/4) στις περισσότερες περιοχές της χώρας μ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς