Νίκος Αλιάγας: Τραγούδησε στα ελληνικά στη σκηνή του γαλλικού «The Voice» – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή και την αντίδραση των κριτών

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Νίκος Αλιάγας

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη σκηνή του «The Voice France». Ο Νίκος Αλιάγας συμμετείχε σε blind audition, δοκιμάζοντας για λίγο την… τύχη του στην άλλη πλευρά από εκείνη του παρουσιαστή.

Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Μέτοικος», το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις ελληνικές ρίζες του.

Η Λάρα Φαμπιάν ενθουσιάστηκε και είπε «είναι ο Νίκος!» πατώντας το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα της. Η Αμέλ Μπεν ρώτησε αν πρόκειται για έναν πρώην μέντορα του Voice ενώ εν τέλει όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους.

Ο παρουσιαστής τραγουδούσε στα γαλλικά και τα ελληνικά ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, κριτές έσπευσαν στην σκηνή για να τον αγκαλιάσουν.

Δείτε το βίντεο:

