Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, η κατάσταση μέχρι στιγμής, είναι καλύτερη, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, και στο ύψος του Χαλανδρίου στο ρεύμα καθόδου.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό