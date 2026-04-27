Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στο Αυτόφωρο δικάζονται σήμερα οι φίλοι του 20χρονου δράστη – Οι καταθέσεις τους

Σήμερα (27/04) δικάζονται για υπόθαλψη στο αυτόφωρο οι δυο κοπέλες και ο φίλος του 20χρονου, που ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συντρόφου του 20χρονου, της έστειλε μήνυμα ο Κ., περίπου στις 19:30 και της είπε ότι θα συναντήσει τον Θεόφιλο στις 21:00, στο πάρκο του Ασυρμάτου για να μιλήσουν. «Εγώ του είπα ότι δεν χρειάζεται αλλά αυτοί το είχαν κανονίσει. Αφού πέρασε η ώρα του ραντεβού, μου έστειλε μήνυμα ο Κ. και μου είπε ‘τον γ@@α’. Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε ότι δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού και εγώ του είπα ότι είναι καλύτερα να μην ασχοληθείς ξανά μαζί του».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Mega, περιέγραψε τη συνάντηση που ακολούθησε μεταξύ των τεσσάρων. «Περίπου στις 21:30 ήρθε στο σπίτι μου ο Κ. με έναν φίλο του ομοίως Κ. στο όνομα, με ένα αυτοκίνητο Honda των γονιών του, για να πάμε βόλτα. Πήγαμε με το αυτοκίνητο από την Ηλιούπολη και πήρα μαζί μου φίλη μου που την λένε Β. και ξεκινήσαμε για Γλυφάδα. Στη διαδρομή, όλη την ώρα, ρωτούσα αν έχει γίνει κάτι με τον Θεόφιλο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και αυτοί μου απαντούσαν ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Θεόφιλος στο ραντεβού».

Όταν άρχισε να επιμένει και να ρωτάει τι είχε συμβεί, ο 20χρονος, σύμφωνα με την ίδια, της είπε την μισή αλήθεια, τονίζονταν πως ούτε ο ίδιος ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. «Μου είπε ότι μαχαίρωσε τον Θεόφιλο, όχι όμως ότι τον σκότωσε. Μπορεί πράγματι να μην το ήξερε ούτε ο ίδιος γιατί λίγο αργότερα τον πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του και του είπε ότι κάποιος είχε πεθάνει στο πάρκο Ασυρμάτου. Αυτός τότε τρελάθηκε και άρχισε να λέει ‘τι έχω κάνει, τι έχω κάνει’. Πραγματικά δηλαδή τότε θα έπρεπε να το άκουσε για πρώτη φορά. Ίσως πίστευε ότι απλά είχε τραυματίσει τον Θεόφιλο».

Αναφέρει ότι επέστρεψε σπίτι της και λέει ότι υπήρξε και δεύτερη συνάντηση με τους εμπλεκόμενους. «Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη το οποίο είχε κανονίσει ο Κ. Ήμασταν οι τέσσερίς μας. Εγώ καθόμουνα στο μπαλκόνι και δεν μιλούσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα γίνει. Ο Κ. έλεγε συνέχεια ‘τι έχω κάνει’ και πετούσε κάτι κουβέντες για αυτοκτονία. Γενικά επικρατούσε μία άθλια κατάσταση. Σ’ αυτή την κατάσταση μείναμε μέχρι το πρωί και έφυγα απ’ το ξενοδοχείο στις 06:00 η ώρα. Ο Κ. πήγε με τον άλλο Κ. στη δουλειά. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο Θεόφιλος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος».

«Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Την ίδια ώρα, ανατριχιαστική είναι η κατάθεση της φίλης της συντρόφου του 20χρονου δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. «Ο 20χρονος αμέσως μετά τη δολοφονία μάς έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι», είπε το νεαρό κορίτσι.

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του με το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει» είπε η φίλη της 20χρονης.

«Δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει πεθάνει ο Θεόφιλος»

«Το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε» ανέφερε στην κατάθεσή του, μεταξύ άλλων, ο 21χρονος φίλος του δράστη.

Είδε μπροστά στα μάτια του τον φίλο του να αφαιρεί τη ζωή του 27χρονου Θεόφιλου. Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο φίλοι πήγαν στο πάρκο. «Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 20:40 το βράδυ. (…) Ήμασταν εκεί, κατάλαβα ότι κάτι απασχολούσε τον Κ. και τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά σαν να έψαχνε κάποιον ή κάτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο ίδιος περιγράφει τα μοιραία λεπτά και το σκηνικό του φόνου. Ο 21χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως δεν πρόλαβε να τους σταματήσει. «Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο πρόσεξα τον Θεόφιλο και τον φίλο μου να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα ότι μιλούσαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα φωνές. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους για να προλάβω πριν τσακωθούν, αλλά δεν πρόλαβα. Ξαφνικά είδα τον Κ. να παίρνει από την αριστερή τσέπη του τζιν, ένα μεγάλο μαχαίρι σαν τα κρητικά, το οποίο έχει άσπρη λαβή και του το κάρφωσε».

O ίδιος στην κατάθεσή του ισχυρίζεται πως δεν μπορούσε να διανοηθεί το πώς ξέφυγε η κατάσταση: «Το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε. Ενώ μιλούσα με την κοπέλα μου, παρατήρησα το παιδί που πέθανε. Τότε, είδα τον Κ. να απομακρύνεται από μένα και να πηγαίνει προς το μέρος του Θεόφιλου».

«Είδα ότι ο Θεόφιλος είχε αίματα στο πρόσωπό του, οπότε σκέφτηκα ότι μπορεί να τον τραυμάτισε και στο πρόσωπο και να μην το πρόσεξα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μετά είδα τον Θεόφιλο να πέφτει. Εγώ πανικοβλήθηκα και γύρισα αμέσως προς την άλλη μεριά του πάρκου και άρχισα να τρέχω. Μαζί μου και ο φίλος μου».

Μετά το φονικό, ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και πήρε ένα άλλο αμάξι προκειμένου να πάνε για βόλτα με τα κορίτσια. «Όταν ανέβηκε στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, είχε μαζί του το μαχαίρι το οποίο χτύπησε τον Θεόφιλο. Όταν κατεβήκαμε, μπήκαμε στο Honda, δεν πιστεύω ότι το είχε μαζί του. Τουλάχιστον εγώ δεν το είδα. Μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε να πάρουμε τα κορίτσια να πάμε βόλτα προς Γλυφάδα. Σε όλη τη διαδρομή εγώ δεν μιλούσα και ο Κ. φαινόταν ότι δεν ήταν καλά».