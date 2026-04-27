Στα «κάγκελα» οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την Κοβέσι και τις κινήσεις της – «Γαλάζιο» πυρ ομαδόν κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως

Η συζήτηση της περασμένης Τετάρτης για τις άρσεις ασυλίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε «γαλάζιο» πυρ ομαδόν κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι αλλά και της εντεταλμένης στην Αθήνα ομολόγου της, Πόπης Παπανδρέου. Οι τοποθετήσεις των 13 βουλευτών ήταν κόλαφος κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ουσιαστικά αποτύπωσαν το εκρηκτικό κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ..

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εντονότερη όλων η επίθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος, χωρίς περιστροφές, είπε ότι οι εντεταλμένοι εισαγγελείς διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. «Διερωτώμαι αν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μία ημέρα αργότερα από το Open τόνισε ότι η εισαγγελική Αρχή ευθέως παραβίασε τη συνταγματική διάταξη. Η Σοφία Βούλτεψη, η οποία δεν ήταν μέλος της ομάδας των 13 για την οποία ζητήθηκε άρση ασυλίας, εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαία εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Κοβέσι προέρχεται από μια χώρα που δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών και δεν σέβεται το εθνικό μας δίκαιο, θυμίζοντας περιστατικά από την εποχή Τσαουσέσκου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η κυρία Κοβέσι επιχειρεί να περιορίσει τη δημοκρατία στη χώρα, ενώ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης είπε πως κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν αν τα «ευρήματα» των δικογραφιών αποδειχθούν σκουπίδια.

Αβρόχοις ποσί

Η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε τελικά σασπένς και πέρασε αβρόχοις ποσί. Οι ασυλίες ήρθησαν με συντριπτική -σχεδόν απόλυτη- πλειοψηφία, ενώ οι απουσίες από τη Νέα Δημοκρατία ήταν ελάχιστες και χωρίς πολιτικό πρόσημο. Καθοριστική στο να μην υπάρξουν δεκάδες βουλευτές της Ν.Δ. που θα καταψήφιζαν το αίτημα της εισαγγελικής Αρχής υπήρξε η στάση του Χ. Αθανασίου και όχι το περίφημο «μασάζ» και τα τηλεφωνήματα σε βουλευτές από την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η απόφαση του Χ. Αθανασίου να ζητήσει τελικά την άρση της ασυλίας του σήμανε και τη λήξη του δράματος. Από εκείνη την ώρα και έπειτα ακόμα και υπουργοί ή βουλευτές, όπως ο Αδ. Γεωργιάδης ή ο Μάκης Βορίδης, οι οποίοι από την αρχή είχαν χαρακτηρίσει αβάσιμες νομικά τις δικογραφίες ή ακόμα χειρότερα είχαν διαμηνύσει ότι θα καταψήφιζαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας, άλλαξαν άποψη. Το επιχείρημά τους ήταν ότι από τη στιγμή που οι 13 βουλευτές ζητούν άρση ασυλίας, προκειμένου να πάνε στην τακτική Δικαιοσύνη και να «καθαρίσουν» το όνομά τους, κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση θέλησε για δικούς της λόγους να προσδίδει μέχρι και την τελευταία στιγμή χαρακτηριστικά θρίλερ στην ψηφοφορία της Τετάρτης, για όσους γνωρίζουν καλά τα κοινοβουλευτικά πράγματα η υπόθεση είχε τελειώσει ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας. Από την ψηφοφορία απουσίασαν ο Μίλτος Χρυσομάλλης και ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος θεώρησε άκομψο να ψηφίσει από τη στιγμή που ήταν αναφερόμενος, αλλά και ο Στέλιος Πέτσας, σε μια κίνηση που φανέρωνε τη δυσαρέσκειά του κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Το ότι στην ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε «μπετόν αρμέ» δεν σημαίνει ότι το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος είναι ήρεμο. Οσοι παρακολούθησαν προσεκτικά τη συνεδρίαση διαπίστωσαν ότι η συζήτηση που διεξήχθη ανέδειξε την προσπάθεια πολλών βουλευτών να ορίσουν αυτοί τον ρόλο του βουλευτή σε μια έννοια εντελώς «συγκρουσιακή» με αυτή που πιστεύουν εξωκοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη. Θα έλεγε κανείς ότι αναδείχθηκε μια σύγκρουση ανάμεσα σε «σταυρολάτρες» και «σταυρομάχους».

Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται πλέον στην επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία πολλοί βουλευτές διαμηνύουν πως θα τοποθετηθούν. Ηδη πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, φρόντισε να εκτονώσει την κατάσταση και το άγχος για τα ψηφοδέλτια λέγοντας πως η άρση ασυλίας δεν αίρει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ στο ίδιο κλίμα συνέχισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Νέες δικογραφίες

Την ίδια ώρα, η φημολογία για νέες δικογραφίες αλλά και οι δηλώσεις της Λ. Κοβέσι από το 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με βάση τις οποίες το ενδεχόμενο διαβίβασης νέων δικογραφιών δεν απορρίφθηκε, επέτεινε την ανησυχία αρκετών βουλευτών -όχι μόνο κυβερνητικών- για το τι μέλλει γενέσθαι. Η ανησυχία είναι έκδηλη στις περισσότερες μεταξύ τους συζητήσεις, ενώ χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο με τον Μ. Βορίδη λίγα λεπτά μετά το τέλος της ψηφοφορίας της Τετάρτης να έχει συγκεντρώσει γύρω του περί τους 20 «γαλάζιους» βουλευτές και να τους εξηγεί ότι, με βάση τους χρόνους της Δικαιοσύνης, σε όποιον ασκηθεί δίωξη δεν υπάρχει περίπτωση να έχει εκδικαστεί η υπόθεσή του μέχρι τις εκλογές, κάτι που σημαίνει ότι θα ζητήσει την ψήφο των συμπολιτών του ως κατηγορούμενος.

Σε αυτό το κλίμα, μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που έχει κάνει σημαία τη Λ. Κοβέσι, φρόντισε στη συνεδρίαση της Πέμπτης στη Βουλή να πάρει αποστάσεις και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από το κόμμα του. Ο Β. Κόκκαλης είπε ότι είναι απαράδεκτες οι επιθέσεις στην ευρωπαϊκή Αρχή, αλλά από την άλλη δεν είναι και η πρέπουσα θέση η απόλυτη θεοποίηση. «Σίγουρα κάνει την έρευνα και αυτή η έρευνα αρκετές φορές καταλήγει σε αποτέλεσμα. Ερευνα είναι, πιθανότατα έχει και νομικές πλημμέλειες», ανέφερε.