ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο πίσω από την εκλογή Βαρδακαστάνη στη θέση του Γραμματέα – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής

Με την εκλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, με περίπου 89% του σώματος της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συμπεριληπτικότητας και «ισότητας στην πράξη» μιλώντας για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και νίκης στις επόμενες εκλογές.

Το όνομα του προέδρου της ΕΣΑμεΑ, ο οποίος ήταν γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και πιστώθηκε το ενωτικό μήνυμα που εξέπεμψε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «έπαιζε» από την πρώτη στιγμή ως πιθανότητα για τη θέση, μαζί με αυτό του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέτασε και τα δύο ενδεχόμενα τελικά κατέληξε στον Γιάννη Βαρδακαστάνη– με δεδομένο και το γεγονός ότι στην περίπτωση που επέλεγε τον Κώστα Τσουκαλά, θα έπρεπε να αναζητηθεί νέος εκπρόσωπος Τύπου. Ένα εγχείρημα που δεν θα ήταν τόσο εύκολο, με τις κάλπες προ των πυλών και εκτιμήσεις ακόμη και για πρόωρες εκλογές στις αρχές Φθινοπώρου.

Η πρόταση Ανδρουλάκη

Το μήνυμα της εσωκομματικής συμπεριληπτικότητας εστάλη και από την προεδρική πρόταση για το Πολιτικό Συμβούλιο, για την οποία προηγήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβουλεύσεις μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και όλων των εσωκομματικών πλευρών.

Σε αυτή τη λογική, στην πρόταση περιλαμβάνονταν οι «ανδρουλακικοί» Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Κώστας Τσουκαλάς, Κώστας Σκανδαλίδης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μαρία Κουκουδάκη, Κατερίνα Σολωμού, Μαρία Δαφέρμου, Μιχάλης Αεράκης, Νίκος Μήλης και Κώστας Παπαδημητρίου, ενώ από την εσωκομματική αντιπολίτευση ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου, ο Μιχάλης Τζελέπης (τρία στελέχη στο στρατόπεδο του Μιχάλη Χριστοδουλάκη) και η Έφη Χαλάτση (από τον Παύλο Γερουλάνο).

Σε επίπεδο βουλευτών εξελέγησαν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ στην πρόταση περιλαμβάνονται επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας- η ενσωμάτωση του οποίου στέλνει, όπως εκτιμάται, μήνυμα για το μέλλον του εντός του ΠΑΣΟΚ. Από το καταστατικό στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο Γραμματέας της ΚΟ, Δημήτρης Μπάγκης, ο γραμματέας αυτοοργάνωσης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ενώ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου θα δίνουν το «παρών» οι εκπρόσωποι των κινήσεων, Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος, Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της ΚΟ, Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Αυτές ήταν οι τελευταίες οργανωτικές εκκρεμότητες πριν από τη μεγάλη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρουλάκη να δίνει το μήνυμα για την πολιτική αλλαγή και την πρωτιά στις επόμενες εκλογές.

«Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα: θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο για ημετέρους και ισχυρά καρτέλ;» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Σας καλώ να μη γίνουν η απογοήτευση και ο θυμός σας συμβιβασμός, ψήφος διαμαρτυρίας ή αποχή», τόνισε, ζητώντας στήριξη στην εκλογική προσπάθεια. Μέσα στην κριτική του για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών.

Επίθεση στον Τσίπρα

Για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης χτύπησε ανοιχτά και τον Αλέξη Τσίπρα:

«Ας μιλήσουμε καθαρά: το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση; Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη».