Ελένη Φλισκουνάκη

Σάκης Κατσούλης για Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Μόνο η δική μου γυναίκα είναι 5 μηνών έγκυος και δεν κουράζεται ποτέ;»
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou

Πολύ όμορφες στιγμές ζουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι το 2026 θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον γιο τους. Το ζευγάρι χθες (8/1) έμαθε το φύλο του μωρού του, έχοντας δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα.

Μάλιστα, μετά το τέλος του πάρτι που πραγματοποιήθηκε για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού, ο Σάκης Κατσούλης έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, για την μέλλουσα σύζυγό του, η οποία κυοφορεί τον καρπό του έρωτά τους.

Στο Instagram story του, ο δύο φορές νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, δημοσίευσε μία φωτογραφία της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, στην οποία την βλέπουμε στο σπίτι τους, να ανοίγει ένα από τα δώρα που τους έκαναν στο gender reveal πάρτι.

Ο Σάκης Κατσούλης έχει γράψει: «Μόνο η δική μου γυναίκα είναι πέντε μηνών έγκυος και δεν κουράζεται ποτέ; Έχει ξυπνήσει από τις εννέα έχουμε κάνει πόσα πράγματα και ακόμη έχει δύναμη… Εγώ δεν το έχω δει ξανά… Ο Θεός να την έχει καλά..! Υ.Γ. Εγώ έχω σβήσει ήδη εδώ και δύο ώρες πάντως…».

Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη

21:52 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

