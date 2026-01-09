Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal πάρτι – «Ήμουν σίγουρη…»

Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στην Ελλάδα η μόδα του gender reveal πάρτι, στο οποίο γονείς μαθαίνουν το φύλο του μωρού που περιμένουν. Αυτόν τον τρόπο επέλεξαν και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη, για να ανακαλύψουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου αν θα γίνουν γονείς ενός αγοριού ή ενός κοριτσιού.

Το αγαπημένο ζευγάρι τελικά περιμένει αγοράκι, με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής (9/1), να έχει ως θέμα το πάρτι των δύο πρώην παικτών του Survivor και επιχειρηματιών.

Βλέποντας το gender reveal πάρτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» η οποία είναι επίσης έγκυος, εξήγησε τον λόγο που εκείνη δεν έκανε κάτι αντίστοιχο.

«Μου αρέσει να βλέπω τα gender reveal, προσωπικά δεν έκανα. Καλά εγώ ήμουν και σίγουρη για το φύλο. Δεν θα το έκανα», είπε στην αρχή η Κατερίνα Καινούργιου.

Συνεχίζοντας, η μέλλουσα μητέρα ανέφερε πως: «Πάντως παιδιά εγώ δεν έκανα καθόλου, γιατί ήμουν σίγουρη για το φύλο. Έχω και εξαιρετικό γιατρό το κατάλαβε αμέσως. Ήμουν σίγουρη ότι είναι κορίτσι, το είχα διαίσθηση, το ένιωθα. Με το που πήγα στο γιατρό και με ρώτησε αν θέλω να μου το πει γιατί φαινόταν, του λέω “κορίτσι είναι”. Το ήξερα, το είδα στον ύπνο μου, το διαισθάνθηκα».