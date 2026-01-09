Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα – Το μήνυμα στο Instagram

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας τη φετινή σεζόν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο NOX, στο οποίο εμφανίζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όπου διασκεδάζουν το κοινό τους με τα τραγούδια τους.

Πριν από λίγες ώρες, ο Αντώνης Ρέμος ενημέρωσε τους θαυμαστές του, πως αυτή την εβδομάδα δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο, λόγω ενός θέματος υγείας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του στο Instagram, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρει: «Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX γιατί αντιμετωπίζω μία ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, ευχαριστώ».