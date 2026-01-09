Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα – Το μήνυμα στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Ο Αντώνης Ρέμος ενημέρωσε τους θαυμαστές του πως αυτή την εβδομάδα δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο NOX.
  • Ο επιτυχημένος ερμηνευτής αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη, η οποία τον έχει καταβάλει αρκετά.
  • Η αναβολή αφορά τις εμφανίσεις του στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να ενημερώνει το κοινό του μέσω βίντεο στο Instagram.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Ρέμος

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας τη φετινή σεζόν έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο NOX, στο οποίο εμφανίζονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όπου διασκεδάζουν το κοινό τους με τα τραγούδια τους.

Πριν από λίγες ώρες, ο Αντώνης Ρέμος ενημέρωσε τους θαυμαστές του, πως αυτή την εβδομάδα δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο, λόγω ενός θέματος υγείας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του στο Instagram, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρει: «Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX γιατί αντιμετωπίζω μία ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, ευχαριστώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:19 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σάκης Κατσούλης για Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Μόνο η δική μου γυναίκα είναι 5 μηνών έγκυος και δεν κουράζεται ποτέ;»

Πολύ όμορφες στιγμές ζουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι το 2026 θα κ...
21:32 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal πάρτι – «Ήμουν σίγουρη…»

Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στην Ελλάδα η μόδα του gender reveal πάρτι, στο οποίο γονεί...
19:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Πολίτης: Η φωτογραφία από το 1978 – Ποζάρει στο σαλόνι του σπιτιού του

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε ηλικία 83 ετών, με την είδηση του...
19:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι που ετοίμασε για τα τρίτα γενέθλια του Πάρη – Βίντεο

Σαν σήμερα (9/1) πριν από τρία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγιναν γονείς,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι