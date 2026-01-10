Τραγωδία στην Κρήτη: Με τον πατέρα και τον αδελφό του είχε πάει για κυνήγι ο 27χρονος Στέλιος που έπεσε σε χαράδρα – ΦΩΤΟ

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Βιάννο από τον θάνατο του 25χρονου Στέλιου Τσικνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (10/01), έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο 25χρονος βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο για κυνήγι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

Στις παρακάτω εικόνες διακρίνεται το σημείο από το οποίο ο άτυχος 25χρονος “προσγειώθηκε” στο έδαφος, καθώς και απ’ την επιχείρηση που στήθηκε αργότερα από τις αρχές:

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές.

Δυστυχώς, ο Στέλιος Τσικνάκης – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από την πτώση.

Στο σημείο δεν βρισκόταν μόνος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του ήταν ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχαν μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο τραγικό.