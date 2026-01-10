Κρήτη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε κυνηγός που έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία για τον εντοπισμό ατόμου που έπεσε σε γκρεμό στο Καστρί της Βιάννου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris, πρόκειται για έναν άνδρα 25-30 ετών, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος πήγε για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή με συγγενικά του πρόσωπα και έπεσε σε γκρεμό 30-40 μέτρων.

Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών, της ΕΜΑΚ, καθώς και της ΕΛΑΣ, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Η χαράδρα όπου συνέβη το δυστύχημα, βρίσκεται στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου.

