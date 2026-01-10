Αργολίδα: 5 συλλήψεις έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς 

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου το πρωί, σε τοπικές κοινότητες των δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 13 άτομα, προσήχθησαν 6 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- άτομο, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

-1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε -1- ακινητοποίηση οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.