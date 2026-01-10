Συναγερμός από την Περιφέρεια Αττικής για το νερό της Αίγινας

Συναγερμός έχει σημάνει για το νερό της Αίγινας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να αποστέλλουν κατεπείγον έγγραφο προς τον δήμο σχετικά τις υποχρεώσεις του μετά την νέα βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού ΕΥΔΑΠ στις 17 Δεκεμβρίου. 2025 Στο έγγραφο δίνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς έχει διακοπεί η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο και η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού του Αργοσαρωνικού γίνεται αποκλειστικά με γεωτρήσεις (με την οδηγία όχι για πόση).

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, παραθέτει αναλυτικά τι ισχύει βάσει της νομοθεσίας σχετικά με το νερό που είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ σημειώνει πως ο δήμος προχώρησε σε διενέργεια δειγματοληψίας νερού από σημεία του δικτύου ύδρευσης, χωρίς όμως «να υπάρχει έως σήμερα ενημέρωσή μας για τα αποτελέσματα». Ουσιαστικά, δηλαδή, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως γνώση για τις χημικές αναλύσεις του νερού, γεγονός που να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για ζητήματα δημόσιας υγείας.

«Το νερό θεωρείται δυνητικά μη ασφαλές, αν δεν τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις παραμετρικές τιμές»

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2026, αφού υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τις παραμετρικές τιμές σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Συνεπώς και εφόσον σύμφωνα με τα σε αναμονή αποτελέσματα δειγματοληψίας δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες παραμετρικές τιμές, καθώς και ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης, το νερό θεωρείται δυνητικά μη ασφαλές και δεν πρέπει να γίνεται άμεση πόση του ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό, ειδικά αν δε λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα ασφαλείας (βρασμός, χλωρίωση, φίλτρα νερού κ.λπ.)».

Η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής σημειώνει ότι σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών, θα πρέπει το συντομότερα δυνατόν και με τρόπο σαφή και καθολικά (π.χ. φυλλάδια, ιστοσελίδα, ανακοινώσεις, λογαριασμοί ύδρευσης κ.λπ.).

να ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, όλοι οι θιγόμενοι καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτιά του, για την υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή των περιορισμών χρήσης ή άλλων ενεργειών,

να παρέχονται και να επικαιροποιούνται τακτικά οι απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους που σχετίζεται με το νερό

να ενημερώνονται οι καταναλωτές, όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και να πληροφορούνται ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

Σημειώνεται ότι οι παραμετρικές τιμές ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης οφείλουν να τηρούνται στο τελικό σημείο παροχής προς τον καταναλωτή, δηλαδή στη βρύση. Η συμμόρφωση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται με μετρήσεις και αναλύσεις. «Η υδροδότηση μέσω μη αδειοδοτημένων γεωτρήσεων και χωρίς τεκμηριωμένη συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές… δε δύναται να θεωρηθεί ασφαλής και δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία» τονίζεται.

Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται μη συμμόρφωση ή ακόμη εύλογη υποψία κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ο υπεύθυνος φορέας ύδρευσης οφείλει να λάβει άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

«Πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο η υδροδότηση του νησιού»

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει οι διαδικασίες επιδιόρθωσης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού και αποκατάστασης της κανονικής υδροδότησης του νησιού να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και έως τότε να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι ασφαλούς και επαρκούς υδροδότησης (π.χ. παροχή εμφιαλωμένων νερών, χρήση υδροφόρων οχημάτων), επισημαίνεται από την Περιφέρεια Αττικής που ζητεί άμεση ενημέρωση από τον Δήμο Αίγινας προκειμένου να προβούν οι υπηρεσίες της σε υγειονομική αναγνώριση του δικτύου ύδρευσης

σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες γεωτρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αριθμός, θέση, στοιχεία νομιμότητας),

για το δίκτυο διανομής και τους υδροδοτούμενους οικισμούς για κάθε γεώτρηση/δεξαμενή

για τυχόν επεξεργασία του νερού των γεωτρήσεων πριν από την παροχή

για τα αποτελέσματα δειγματοληψιών.

Επίσης, η Περιφέρεια καλεί τον δήμο Αίγινας να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος έως ότου αποκατασταθεί η ασφαλής υδροδότηση, ενημερώνοντας τους για τις κινήσεις που θα κάνουν. Σημειώνεται ότι την προσεχή Τετάρτη, 14/01/2026, κλιμάκιο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής θα μεταβεί στην Αίγινα, προκειμένου να διενεργηθεί η προαναφερόμενη υγειονομική αναγνώριση.

Το έγγραφο κοινοποιείται για ενημέρωση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων και στο Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τυχόν δικές της ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθώς και στον Σύλλογο «Φίλοι της Αίγινας».