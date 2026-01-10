Συρία: Αναστολή επιχειρήσεων στο Χαλέπι – «Οι επιθέσεις υποστηρίζονται από τουρκικά drones» λένε οι Κούρδοι

  • Οι Κούρδοι καταλογίζουν ευθύνες στην Τουρκία για υποστήριξη των επιθέσεων του συριακού κυβερνητικού στρατού, με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι οι επιθέσεις στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones.
  • Ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητές του στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι από τις 15:00 (τοπική ώρα) σήμερα.
  • Η ανακοίνωση του συριακού κυβερνητικού στρατού, η οποία μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανέφερε επίσης την εκδίωξη Κούρδων μαχητών από την πόλη Ταμπάκα.
Ευθύνες στην Τουρκία καταλογίζουν οι Κούρδοι για υποστήριξη των επιθέσεων που κάνει σε βάρος τους, ο συριακός κυβερνητικός στρατός. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones. Η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας, ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες του στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι από τις 15:00 (τοπική ώρα) σήμερα, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο συριακός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ελέγχει τη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι, ενώ οι κουρδικές δυνάμεις το διέψευσαν

Νωρίς σήμερα το πρωί ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ, υποδηλώνοντας ότι κατέλαβε την περιοχή από τους Κούρδους μαχητές, αν και πρόσθεσε ότι ορισμένοι  εξακολουθούν να κρύβονται εκεί.

«Ανακοινώνουμε το τέλος μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης ασφαλείας στη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Sana, με την οποία όμως προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ωστόσο οι Κούρδοι σε γραπτή τους ανακοίνωση διέψευσαν ότι οι συριακές αρχές κατέλαβαν τη συνοικία αυτή και επεσήμαναν ότι εξακολουθούν να αντιστέκονται. «Το υπουργείο Άμυνας της Δαμασκού ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το 90% της συνοικίας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», αντέδρασαν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας των Κούρδων.

Η κατάληψη της Σέιχ Μάκσουντ από τον συριακό στρατό θα τερμάτιζε την κουρδική κυριαρχία σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ελέγχουν οι κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011. Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν αλ Σαφάντι στο Αμάν με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες και να διασφαλιστεί «η ειρηνική απόσυρση» των κουρδικών δυνάμεων «από το Χαλέπι»

16:39 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

