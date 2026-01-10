Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος και θέρμανσης στο Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδατος και θέρμανσης στο Κίεβο
(AP Photo)

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές και μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Ποσοστό 50% των συγκροτημάτων κατοικιών στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση χθες, μετά από την τελευταία επίθεση των Ρώσων, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

