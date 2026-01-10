Νετανιάχου: «Στόχος η πλήρης απεξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ότι ελπίζει να «μειώσει σταδιακά» την εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια την επόμενη δεκαετία.

Ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ξένη στρατιωτική βοήθεια, αλλά δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε η χώρα θα είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ.

«Θέλω να μειώσουμε σταδιακά τη στρατιωτική εξάρτηση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια», είπε ο Νετανιάχου στο περιοδικό Economist. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει μείωση «στο μηδέν», απάντησε: «Ναι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην οικία του στη Φλόριντα ότι το Ισραήλ εκτιμά «βαθιά» «τη στρατιωτική βοήθεια που μας έχει προσφέρει η Αμερική στη διάρκεια των ετών, αλλά κι εδώ εμείς έχουμε ωριμάσει και έχουμε αναπτύξει εκπληκτικές δυνατότητες».

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης αμυντικής βιομηχανίας

Τον Δεκέμβριο ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελ (110 δισεκ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης αμυντικής βιομηχανίας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή του από άλλες χώρες.

Το 2016 ΗΠΑ και Ισραήλ υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας 10 ετών, έως τον Σεπτέμβριο του 2028, που προβλέπει την παροχή από την Ουάσινγκτον 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια, 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχορηγήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι ισραηλινές εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 13% πέρυσι, με την υπογραφή σημαντικών συμβολαίων για ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες, περιλαμβανομένων των προηγμένων πολυεπίπεδων συστημάτων του αντιαεροπορικής άμυνας.