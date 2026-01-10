Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Υποχρεωτική αποστρατεία έξι ανώτατων στελεχών λόγω 35ετίας

Σύνοψη από το

  • Υποχρεωτικές αλλαγές στο επιτελείο της Πυροσβεστικής σηματοδοτεί η έναρξη των κρίσεων, μετά την ανανέωση της θητείας του Αρχηγού. Έξι ανώτατοι αξιωματικοί αποστρατεύονται υποχρεωτικά λόγω συμπλήρωσης 35 ετών υπηρεσίας.
  • Μεταξύ των αποστρατευόμενων είναι ο Υπαρχηγός, αντιστράτηγος Γιώργος Μαρκουλάκης, οι Γενικοί Επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, καθώς και τρεις υποστράτηγοι με σημαντικές θέσεις.
  • Αναμένεται αύριο η ανακοίνωση της συμπλήρωσης των κενών που δημιουργούνται, ενώ από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

πυροσβεστική

Υποχρεωτικές αλλαγές στο επιτελείο της Πυροσβεστικής, σηματοδοτεί η έναρξη των κρίσεων, μετά την ανανέωση για ένα χρόνο της θητείας του Αρχηγού, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, που αποφασίστηκε από το ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδρίασε σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, εφέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στις κρίσεις, καθώς αποστρατεύονται υποχρεωτικά έξι ανώτατοι αξιωματικοί στην κορυφή της ιεραρχίας του Σώματος. Πρόκειται για την σειρά του 1991,στην οποία ανήκει και ο αρχηγός, καθώς συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν μπορούν να συνεχίσουν.

Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται υποχρεωτικά είναι ο Υπαρχηγός, αντιστράτηγος Γιώργος Μαρκουλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Πλατάς, και οι υποστράτηγοι: Σίμος Αποστόλου, Κλαδάρχης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, Χριστόφορος Μπόκας, Συντονιστής Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων με έδρα τα Γιάννενα και Βασίλειος Σολδάτος, Συντονιστής Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

Αύριο πιθανόν, αναμένεται η ανακοίνωση της συμπλήρωσης των κενών που δημιουργούνται και από Δευτέρα οι τακτικές κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη βλάβη στο συκώτι μέσα σε έναν μήνα; Η αποτοξίνωση του Dry January

Ο RSV απειλεί τους ηλικιωμένους-Νέα δεδομένα για τον εμβολιασμό

Πολεοδομίες: Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου – Ο ρόλος του Κτηματολογίου

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι εξετάζεται για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:23 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων 

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση σημειώθηκε σήμερα, στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Εξαμιλίων...
13:15 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος 31χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο προκαλώντας ζημιές σε 3 αυτοκίνητα – 4 συλλήψεις οδηγών

Σε τέσσερις συλλήψεις για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής...
13:01 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Roommates στα… 60+: Ηλικιωμένοι ψάχνουν χώρους για να συγκατοικήσουν – «Στόχος είναι να καταπολεμήσουμε την μοναξιά»

Αν και για δεκαετίες η συγκατοίκηση στην Ελλάδα ταυτιζόταν σχεδόν αποκλειστικά με τα φοιτητικά...
12:58 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε ό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι