  • Άγρια κόντρα σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» του OPEN μεταξύ της βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη και του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
  • Αφορμή αποτέλεσε μια φράση της κ. Τζάκρη, που ανέφερε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».
  • Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από την εκπομπή, μετά τον χαρακτηρισμό της ΝΔ ως «αλητεία» από την κ. Τζάκρη.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άγριο επεισόδιο on air: Η Τζάκρη μίλησε περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Έφυγε από το στούντιο ο Λαζαρίδης

Άγρια κόντρα είχε στον τηλεοπτικό «αέρα» του OPEN η βουλευτής και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη με τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. Oι τόνοι ανέβηκαν όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης να φύγει έξαλλος από το στούντιο.

Αφορμή αποτέλεσε μια φράση της κ. Τζάκρη, που ανέφερε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας»

Ο διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη που ακολούθησε:

Λαζαρίδης: Της αλητείας;

Τζάκρη: Ναι, αλητείας.

Λαζαρίδης: Ντροπή.  Δεν κάθομαι με την κ. Τζάκρη να χαρακτηρίζει τη ΝΔ αλητεία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έβγαλε το ακουστικό και αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από την εκπομπή, ενώ η κα Τζάκρη προχώρησε σε αναδιατύπωση της φράσης ύστερα από παρότρυνση των δημοσιογράφων.

Δείτε το βίντεο μετά το 25ο λεπτό

