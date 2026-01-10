Άγριο επεισόδιο on air: Η Τζάκρη μίλησε περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού – Έφυγε από το στούντιο ο Λαζαρίδης

Άγρια κόντρα είχε στον τηλεοπτικό «αέρα» του OPEN η βουλευτής και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη με τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. Oι τόνοι ανέβηκαν όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης να φύγει έξαλλος από το στούντιο.

Αφορμή αποτέλεσε μια φράση της κ. Τζάκρη, που ανέφερε πως «αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της”, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας»

Ο διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη που ακολούθησε:

Λαζαρίδης: Της αλητείας;

Τζάκρη: Ναι, αλητείας.

Λαζαρίδης: Ντροπή. Δεν κάθομαι με την κ. Τζάκρη να χαρακτηρίζει τη ΝΔ αλητεία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έβγαλε το ακουστικό και αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από την εκπομπή, ενώ η κα Τζάκρη προχώρησε σε αναδιατύπωση της φράσης ύστερα από παρότρυνση των δημοσιογράφων.

Δείτε το βίντεο μετά το 25ο λεπτό