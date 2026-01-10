Αγρότες: Όλα τα βλέμματα στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια – Αποφάσεις για την αντιπροσωπεία στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και την ατζέντα των αιτημάτων

Την αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση και το σύνολο των αιτημάτων με τα οποία θα προσέλθουν στη συνάντηση στο Μαξίμου, αποφασίζουν αγροτοκτηνοτρόφοι αλιείς και μελισσοκόμοι από όλα τα μπλόκα της χώρας αυτή την ώρα, στη σύσκεψη που πραγματοποιούν στη Νίκαια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η κάθοδος αγροτών στην Αθήνα, είτε με τρακτέρ είτε με λεωφορεία την ερχόμενη Τρίτη, ημέρα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, θα είναι όπως έχει γίνει γνωστό μια από τις προτάσεις του μπλόκου της Νίκαιας στη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των απόψεων των αγροτών που βρίσκονται υπό συζήτηση στην σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι και αυτή που λέει να μην προσέλθουν στη συνάντηση για διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη.

Τι γίνεται με τα μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η Εθνική Οδός στον κόμβο της Θήβας δεν αναμένεται να ανοίξει νωρίτερα από την ημέρα συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στο Κάστρο Βοιωτίας το πιο δύσκολο σημείο – Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακό από τις 5», ενημερώνοντας για το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Η εικόνα στα τελωνεία

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συνεδριάζει στη Νίκαια της Λάρισας στη μία το μεσημέρι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με βασικό αντικείμενο τον καθορισμό της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο, αλλά και τη διεξοδική συζήτηση της πρότασης για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.