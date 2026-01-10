Αγρότες: Το μεσημέρι στη Νίκαια η συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής – Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη

Τις τελευταίες πινελιές στα αιτήματά τους βάζουν σήμερα οι αγρότες, με τη συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, θα οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά θέματα, αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων συνεδριάζει στη Νίκαια στη μία το μεσημέρι, προκειμένου να οριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση. Οι αγρότες σημειώνουν ότι πάνε με μικρό καλάθι σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζουν όμως τουλάχιστον ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η εικόνα στα μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

«Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας

Πιο αναλυτικά, οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, με το ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας να προτείνει και επίσημα συνέχιση των κινητοποιήσεων και μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, όπως και ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, την ώρα της διαπραγμάτευσης.

Ο Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας ανακοίνωσε κι επίσημα, όπως μεταδίδει το Thesspost, ότι στην πανελλαδική σύσκεψη θα προσέλθουν με δύο προτάσεις: Συνέχιση των κινητοποιήσεων – εφόσον δεν ικανοποιηθούν από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – και συλλαλητήριο με λεωφορεία στην Αθήνα την ίδια ημέρα.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, η ψήφιση της συμφωνίας της Mercosur, καθώς και η αυτοχειρία ενός κτηνοτρόφου στη Βροντού Πιερίας, με συνέπεια το κλίμα στις τάξεις των αγροτών να βαρύνει δραματικά.

«Θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί. Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα και τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα. Εάν δεν ικανοποιηθούμε θα κλιμακώσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τη γενική συνέλευση της Νίκαιας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Κάστρο Βοιωτίας το πιο δύσκολο σημείο λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην ΕΡΤ, ενημερώνοντας για το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Ειδικά για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο». «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», τόνισε μεταξύ άλλων.