Η Βρετανία αποδεσμεύει 200 εκατ. λίρες για να προετοιμάσει τις Ένοπλες Δυνάμεις για το ενδεχόμενο ανάπτυξής τους στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία, Ένοπλες Δυνάμεις
πηγή: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Η Βρετανία θα αποδεσμεύσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) για να προετοιμάσει τις ένοπλες δυνάμεις της για το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξής τους στην Ουκρανία στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας.

Τα χρήματα αυτά, που θα αντληθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026, θα επιτρέψουν «την προμήθεια νέων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και δυνατοτήτων προστασίας έναντι drones, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα βρετανικά στρατεύματα θα είναι έτοιμα για ανάπτυξη», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Παράλληλα, η παραγωγή των drones ανάσχεσης Octopus θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στη Βρετανία «με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», σημείωσε το βρετανικό υπουργείο.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι βρέθηκε χθες Παρασκευή στο Κίεβο, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται στη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν την Τρίτη η Βρετανία και η Γαλλία, με την οποία οι δύο χώρες δήλωσαν έτοιμες να αναπτύξουν στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να αποσαφηνίσει «το συντομότερο δυνατό» το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής και διαβεβαίωσε ότι το κοινοβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Το σχέδιο αυτό απορρίπτει κατηγορηματικά η Ρωσία. Την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα αποτελούσε για τη Μόσχα «νόμιμο στόχο».

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη βούλησή της να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, μετά την εμφάνιση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για έλλειμμα 28 δισεκ. λιρών (32 δισεκ. ευρώ) στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα».

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει «τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισεκ. λιρών (311 δισεκ. ευρώ) για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο».

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ της έως το 2035, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

28χρονη χάνει 6 κιλά τον μήνα ακολουθώντας μόνο έναν «χρυσό» κανόνα: «Ήταν όλα στο μυαλό μου»

Αυτό είναι το πιο υγιεινό λαχανικό στον κόσμο, σύμφωνα με το CDC – Βοηθά στην υγεία των οστών και του δέρματος

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε έρχονται τα νέα «ραβασάκια» -Τι θα ισχύσει για την πληρωμή με τον μήνα το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:29 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, έπειτα από αίτημα της Ουκρανίας, μετ...
06:54 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

NASA: Eσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον ISS την Παρασκευή, λόγω προβλήματος υγείας

Την Παρασκευή αναμένεται η εσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (I...
06:23 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

«Προσωρινή» εκκένωση του Κιέβου ζήτησε ο Δήμαρχος Κλίτσκο – Ζελένσκι: «Να μην αποφεύγεις τα προβλήματα αλλά να τα λύνεις»

Ρωσικά μαζικά πλήγματα άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και τις μισές πολυκατοικί...
05:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι