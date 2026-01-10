Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα: Βήμα βήμα η διαδικασία για την πληρωμή τους – Πότε έρχονται τα νέα «ραβασάκια» για το 2027

Την Τετάρτη, 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myCAR, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Διευκρινίζεται πως την εν λόγω εφαρμογή θα μπορούν να επισκεφθούν μόνο όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους στην Εφορία και επιθυμούν να το επανακυκλοφορήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό βρίσκεται σε ακινησία.

Οι προϋποθέσεις

Για να άρουν οι πολίτες την ακινησία του οχήματός τους με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο για ολόκληρη την περίοδο που θα το επανακυκλοφορήσει ο ιδιοκτήτης του στους δρόμους.

Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η αναλογική εξόφληση των τελών κυκλοφορίας.

Το ελάχιστο διάστημα που θα διαρκέσει η άρση ακινησίας του οχήματος θα πρέπει να είναι 1 μήνας.

Μόλις λήξει το διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος, αυτό θα τεθεί αυτόματα ξανά σε καθεστώς ακινησίας.

Η καταβολή

Αξίζει να σημειωθεί πως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά, εάν κάποιος επιθυμεί να κυκλοφορήσει εκ νέου το όχημά του:

Για το διάστημα 1 μηνός , θα πρέπει να πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας.

, θα πρέπει να πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας. Για το διάστημα 2 μηνών , θα υποχρεούται να εξοφλήσει τα 2/12 των τελών κυκλοφορίας.

, θα υποχρεούται να εξοφλήσει τα 2/12 των τελών κυκλοφορίας. Για το διάστημα 3 μηνών , θα πρέπει να καταβάλει τα 3/12 των τελών κυκλοφορίας.

, θα πρέπει να καταβάλει τα 3/12 των τελών κυκλοφορίας. Για το διάστημα 4 μηνών, θα πρέπει να πληρώσει τα 4/12 των τελών κυκλοφορίας κ.λπ.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πότε θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια

Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, myCAR, τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την εξόφλησή τους εκτιμάται πως θα είναι η Πέμπτη, 31η Δεκεμβρίου 2026. Η προθεσμία αυτή θα αφορά και όσους θελήσουν να θέσουν το όχημά τους σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας.

1) Η εκτύπωση

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι ιδιοκτήτες των Ι.Χ. θα μπορούν να εκτυπώσουν μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ τα νέα τέλη κυκλοφορίας με δύο τρόπους. Συγκεκριμένα:

Πρώτος τρόπος: Μέσω της πλατφόρμας myCAR με κωδικούς taxisnet.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο υπόχρεος για να εκτυπώσει τα τέλη κυκλοφορίας με αυτόν τον τρόπο είναι τα εξής:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων

Δεύτερος τρόπος: Χωρίς κωδικούς taxisnet.

Ο ιδιοκτήτης Ι.Χ. που θα επιλέξει αυτόν τον τρόπο για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας θα πρέπει να κάνει τα εξής:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, και να καταχωρίσει τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

2) Τα λάθη

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να μην κάνουν τα τρία παρακάτω λάθη και βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ή ακόμη και με διπλασιασμό του ποσού πληρωμής.

Πρώτον: Έλεγχος των στοιχείων του οχήματος μέσω του myCAR

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει μέσω της εφαρμογής myCAR εάν τα στοιχεία της πινακίδας του οχήματός του και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη είναι σωστά συμπληρωμένα.

Δεύτερον: Η απόδειξη για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας

Ο ιδιοκτήτης του Ι.Χ. θα πρέπει να παραλάβει την απόδειξη για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να την έχει ως αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν έχει παρανομήσει.

Συνεπώς, εάν ο υπόχρεος αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

μέσω web banking,

με σκανάρισμα του QR code,

ή με επίσκεψη στην τράπεζα, τότε θα πρέπει να αποθηκεύσει την απόδειξη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας που παρέλαβε.

Τρίτον: Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας

Παρόλο που η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2027 εκπνέει την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2026, οι υπόχρεοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την καταβολή τους, διότι η συναλλαγή ενδέχεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την Παρασκευή, εάν τακτοποιήσουν την οφειλή τους την τελευταία στιγμή. Αυτό σημαίνει πως θα επιβληθεί πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του Ι.Χ.