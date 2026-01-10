Το παιδί: Ο Υάκινθος επιστρέφει και οι χωριανοί φτάνουν στο όριο της τρέλας

Η αγαπημένη μαύρη μαύρη κοινωνική κωμωδία «Το παιδί» επιστρέφει με νέα επεισόδια και… απροσδόκητες εξελίξεις στην ΕΡΤ1 από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00.

Η επιστροφή του Υάκινθου προκαλεί τρόμο στους χωριανούς, οι οποίοι προσπαθώντας να την εξηγήσουν, φτάνουν στο όριο της τρέλας. Παράλληλα, η Άρτεμις αντιμετωπίζει τον απαγωγέα τους και καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Η Σίσσυ και ο Θέμης ξαναζούν τον έρωτά τους, ενώ από την άλλη η σχέση της Τιτίκας με τον Παπά, αλλά και της Ευαγγελίας με τον Τόλη, βρίσκεται σε λεπτό πάγο. Τέλος, η Άφρο και η Ελένη αναλαμβάνουν να βεβαιωθούν πως το πτώμα βρίσκεται ακόμη στο πηγάδι, όμως κινδυνεύουν να αποκαλυφτούν.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 55o

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, η Άρτεμις αντιμετωπίζει τον απαγωγέα τους και καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Στο μεταξύ, ο Πέτρος αισθάνεται προδομένος από την Άρτεμη που τον έστησε και η Βάνα τον καθησυχάζει μιλώντας για το παρελθόν. Οι χωριανοί τρομοκρατούνται από την απροσδόκητη επιστροφή του Υάκινθου και προσπαθούν να την εξηγήσουν με διάφορους τρόπους, φτάνοντας όλοι στο όριο της τρέλας. Ο Πάκης ζητάει συγγνώμη από τον Παρασκευά που τους κατηγορούσε άδικα τόσο καιρό. Η Μαίρη και η Μίνα κάνουν και αυτές τις δικές τους εικασίες και τελικά βρίσκουν μια ασυνέχεια στην ιστορία του Υάκινθου και αποφασίζουν να το ερευνήσουν.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 56ο

Ανήμερα Χριστουγέννων, ο Δημήτρης αναρωτιέται τι έγινε πραγματικά το προηγούμενο βράδυ. Παράλληλα, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ο Λάκης αποκαλύπτει πως η Άρτεμις και ο Δημήτρης ενεπλάκησαν σε κάτι βίαιο και η Ιρίνα ανησυχεί. Η Άρτεμις τα βρίσκει με τον Πέτρο, όμως σύντομα καταλήγουν εσπευσμένα στο ιατρείο. Η Σίσσυ και ο Θέμης ξαναζούν τον έρωτά τους, ενώ από την άλλη η σχέση της Τιτίκας με τον Παπά, αλλά και της Ευαγγελίας με τον Τόλη, βρίσκεται σε λεπτό πάγο. Οι χωριανοί μιλάνε με τη Μαρία-Τερέζα για την επιστροφή του Υάκινθου. Η Άφρο και η Ελένη αναλαμβάνουν να βεβαιωθούν πως το πτώμα βρίσκεται ακόμη στο πηγάδι, όμως κινδυνεύουν να αποκαλυφτούν.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 57o

Το χωριό πλέον σιγουρεύεται ότι ο «Υάκινθος» δεν είναι ο πραγματικός Υάκινθος και αρχίζουν να κάνουν υποθέσεις για το ποιος μπορεί να είναι. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι η Άρτεμις κρύβει κάτι σχετικά με το βράδυ των Χριστουγέννων και την πιέζει για να μάθει την αλήθεια. Η Άφρο αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στον Χρυσόδημο για τη σεξουαλικότητά της και η Βάνα μαθαίνει ποια είναι στην πραγματικότητα η αδερφή του Νίκου. Τέλος, οι χωριανοί βρίσκουν έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν την παρουσία του νέου «Υάκινθου» υπέρ τους, ενώ ο Πέτρος πείθει την Άρτεμη να διεκδικήσει τη θέση τής προπονήτριας του Κεραυνού από τον δήμαρχο.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Eπεισόδιο 58ο

Η περίεργη συμπεριφορά της Άρτεμης δεν περνάει απαρατήρητη, όμως μια μεγάλη συζήτηση για τα ζώδια στρέφει αλλού την προσοχή, αφού όλοι ανακαλύπτουν πως πλησιάζουν τα γενέθλια του Δημήτρη. Καθώς πλησιάζουν και τα γενέθλια της Σοφίας, η Ιρίνα προτείνει στην Άρτεμη να κάνουν ένα κοινό πάρτι. Η Ευαγγελία και η Τιτίκα προσπαθούν να σταματήσουν τον Τόλη και τον Παπά από το να γίνουν μοναχοί, ενώ η Μίνα και ο Ξάνθος βρίσκουν μια λύση για να σωθεί η σχέση τους. Παράλληλα, οι χωριανοί χρησιμοποιούν τον Ξάνθο για να τους βοηθήσει να σταματήσουν το φράγμα και τον Πάκη, όμως μια άφιξη στο Νεοχώρι τους χαλάει τα σχέδια.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη