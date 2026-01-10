Η αρχαία συνταγή για τη σούπα Tarhana – Πώς να φτιάξετε ένα πολύ θρεπτικό γεύμα σε λίγα λεπτά

Αν ψάχνετε για μια συνταγή που είναι εξίσου θρεπτική όσο και παραδοσιακή γιατί να μην δοκιμάσετε να φτιάξετε σούπα Tarhana, δηλαδή την τουρκική εκδοχή του τραχανά; Η υγιεινή σούπα μπορεί ν’ αποθηκευτεί σε βάζο ώστε να έχετε ένα γρήγορο και πλούσιο σε προβιοτικά γεύμα τους κρύους μήνες του χειμώνα.

Αντί για τις σούπες γεμάτες νάτριο και τεχνητές ουσίες, ίσως ήρθε η ώρα να στραφούμε σε κάτι πιο θρεπτικό και φυσικό: τον τραχανά ή Tarhana, το αρχαιότερο “έτοιμο” μείγμα σούπας στον κόσμο. Η Tarhana είναι ουσιαστικά ένα ζυμωμένο προϊόν που βασίζεται σε δημητριακά, ένα γεμάτο γεύση μείγμα από γιαούρτι, αλεύρι, μαγιά, διάφορα λαχανικά, βότανα και μπαχαρικά.

Φτιάχνεται κυρίως από προϊόντα που συλλέγονται το καλοκαίρι, τα οποία στη συνέχεια μαγειρεύονται, αποξηραίνονται και συνθλίβονται σε μικρά κομμάτια για να δημιουργήσουν μια απολαυστική σούπα.

Η ομορφιά αυτής της σούπας δεν σταματάει εδώ. Εκτός από μια “βόμβα” προβιοτικών χάρη στα ζυμωμένα συστατικά της, είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, βιταμίνης B, ασβεστίου, σιδήρου, νατρίου, καλίου, μαγνησίου και ψευδαργύρου.

Αν και υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτής της παραδοσιακής λιχουδιάς και πολλοί λαοί διεκδικούν την καταγωγή της (όπως συμβαίνει και με τον ελληνικό τραχανά), θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο την παρασκευάζουν παραδοσιακά οι Τούρκοι και πώς την μετατρέπουν στη συνέχεια σε σούπα.

Πώς να φτιάξετε την Tarhana;

Υλικά:

1 κιλό ντομάτες

1 κιλό κρεμμύδια

1 κιλό κόκκινες πιπεριές

500 γραμμάρια βρασμένο ρεβίθι

Μισό μάτσο μαϊντανό

Μισό μάτσο δυόσμο

500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι

2-3 κουταλιές της σούπας αλάτι

2-3 κιλά αλεύρι

Οδηγίες:

Κόψτε τις ντομάτες και τα κρεμμύδια σε μικρά κομμάτια και αφαιρέστε τους σπόρους από τις κόκκινες πιπεριές πριν τις ψιλοκόψετε κι αυτές.

Βάλτε τα όλα σε μια κατσαρόλα και προσθέστε τα βρασμένα ρεβίθια.

Μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν όλα τα υλικά. Αν το υγρό από τις ντομάτες δεν είναι αρκετό, προσθέστε λίγο νερό κατά το μαγείρεμα.

Μόλις μαλακώσουν καλά, προσθέστε τον δυόσμο και τον μαϊντανό στο μείγμα και περάστε τα όλα από ένα επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ.

Τώρα, προσθέστε το γιαούρτι και το αλάτι, προσθέτοντας σταδιακά το αλεύρι μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Αν η κατσαρόλα δεν είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει η ζύμη, μεταφέρετέ την σε ένα πιο βαθύ μπολ και αφήστε τη να ξεκουραστεί για μερικές μέρες, καλύπτοντας το μπολ ή την κατσαρόλα με ένα πανί.

Η ζύμη πρέπει να ζυμώνεται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για να αεριστεί καλά.

Απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέρες για να αποκτήσει η σούπα τη ξινούτσικη γεύση της, αλλά ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα και τις προτιμήσεις σας, η ζύμη μπορεί να ξεκουραστεί για έως και επτά μέρες. Συνήθως, τρεις μέρες είναι ο κανόνας.

Μόλις η ζύμη έχει ξινίσει επαρκώς, πρέπει να την αφήσετε να στεγνώσει σε ένα μέρος χωρίς άμεσο ηλιακό φως αλλά με καλή κυκλοφορία αέρα.

Απλώστε τη σε μια καθαρή επιφάνεια, όπως ένα παχύ πανί ή χαρτί ψησίματος, σε μικρές δόσεις για να στεγνώσει στον αέρα.

Μόλις οι δόσεις αρχίσουν να στεγνώνουν και το κέντρο να παραμένει ελαφρώς υγρό, η Tarhana μπορεί να περάσει από έναν επεξεργαστή τροφίμων ή να σπάσει σε υφή σαν άμμο με το χέρι.

Κάντε το πριν η Tarhana στεγνώσει εντελώς για να αποφύγετε σκληρά, αδιάλυτα κομμάτια.

Αν θέλετε, τα σπασμένα κομμάτια μπορούν να περάσουν από ένα σουρωτήρι και να τα επεξεργαστείτε ξανά.

Η βάση της σούπας με υφή σαν άμμο πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει εντελώς σε σκιερό μέρος πριν χρησιμοποιηθεί για τις σούπες.

Ενώ πολλοί αποθηκεύουν την Tarhana σε πανί, η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή είναι να τη φυλάξετε σε ένα γυάλινο βάζο, σε ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον.

Συμβουλές

Η υφή της ζύμης θα διαφέρει ανάλογα με το πόσο υγρές είναι οι ντομάτες και τα άλλα λαχανικά που χρησιμοποιούνται.

Η δημιουργία μιας μαλακής ζύμης είναι απαραίτητη, καθώς η προσθήκη υπερβολικής γεύσης δεν είναι επιθυμητή, γι’ αυτό και υπάρχει το περιθώριο του 1 κιλού στα υλικά της συνταγής.

Σε πολλούς αρέσει να προσθέτουν και καυτερές πιπεριές, οπότε μην φοβηθείτε να πειραματιστείτε με διάφορες γεύσεις και λαχανικά.

Πώς να μαγειρέψετε σούπα Tarhana ;

Όσος χρόνος και αν πάρει για να φτιάξετε την Tarhana, το μαγείρεμα της σούπας είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο.

Καμία σούπα Tarhana δεν θα έχει την ίδια γεύση με την άλλη, αλλά να πώς να φτιάξετε μια σούπα από αυτήν.

Υλικά

3-4 κουταλιές της σούπας Tarhana

2 κουταλιές της σούπας λάδι

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1-2 σκελίδες σκόρδο

αλάτι, πιπέρι, δυόσμος (κατά προτίμηση)

νερό ή ζωμός της επιλογής σας

Οδηγίες

Βάλτε την αποξηραμένη Tarhana σε ένα μπολ της επιλογής σας και ρίξτε από πάνω ζεστό νερό ή ζωμό, φροντίζοντας να διαλυθεί τελείως.

Ενώ μαλακώνει, προσθέστε το λάδι, τον πελτέ ντομάτας και το σκόρδο στην κατσαρόλα για τη σούπα και σοτάρετέ τα ελαφρώς.

Ρίξτε το διαλυμένο μείγμα Tarhana στην κατσαρόλα και προσθέστε τα καρυκεύματα της αρεσκείας σας.

Προσθέστε περισσότερο νερό ή ζωμό, ανάλογα με το πόσο πηχτή θέλετε τη σούπα σας.

Μην ξεχνάτε να ανακατεύετε συνεχώς.

Αφήστε να βράσει και μετά σιγοβράστε για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά, προσθέστε λίγος αποξηραμένος δυόσμος από πάνω και σερβίρετε!

