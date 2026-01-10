Προβλήματα στην Αργολίδα από τους ισχυρούς ανέμους – Έπεσαν δέντρα, έκλεισαν δρόμοι και κύματα βγήκαν… στη στεριά 

Προβλήματα στην Αργολίδα από τους ισχυρούς ανέμους – Έπεσαν δέντρα, έκλεισαν δρόμοι και κύματα βγήκαν… στη στεριά 

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Αργολίδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και την έντονη θαλασσοταραχή σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις σε ολόκληρο τον νομό για κοπές και απομακρύνσεις δέντρων, καθώς και για επικίνδυνα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους. Τα περιστατικά καταγράφονται τόσο σε αστικές περιοχές όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, όπως μεταδίδει το Argolidaportal, ένα μεγάλο πεύκο έπεσε στην παραλιακή οδό Άργους – Μύλων, στο ύψος του Τημενίου, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος. Από την πτώση παρασύρθηκε και κολώνα δημοτικού φωτισμού, η οποία έσπασε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Άργους για τον τεμαχισμό και την απομάκρυνση του κορμού, ενώ η Αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας.

Αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και στο Ναύπλιο, όπου νωρίς το πρωί έσπασε από τον δυνατό πέρα δέντρο στην περιοχή της Ένδεκάτης, απαιτώντας και εκεί την επέμβαση της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, μεγάλα κύματα βγήκαν στη στεριά στο «Πο του Ναυπλίου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

14:01 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

