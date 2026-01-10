Εσθονία: Ανετράπη λεωφορείο που μετέφερε παίκτες της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ – Δύο τραυματίες 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης γνωστοποίησε ότι σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1), το λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Κύπρου Ανδρών από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται, όπως μεταδίδει το philenews. Όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά.

«Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, σχετικά με το ατύχημα.

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός Κύπρου, για την γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των διεθνών και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο», προστίθεται.