Η Realnews αυτής της Κυριακής (11/1/2026)

Με τίτλο: «Ο Τραμπ ανατρέπει όλες τις ισορροπίες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Πώς ο Αμερικανός Πρόεδρος πυροδοτεί εξελίξεις στο δυτικό ημισφαίριο και ποιοι ανησυχούν για τις επόμενες κινήσεις του.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

Μετά την επέμβαση στο Καράκας, στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρίσκονται το Ιράν, η Κούβα και η Κολομβία. Φλέγεται η Τεχεράνη. Διαδηλώσεις σε δεκάδες ιρανικές πόλεις.

Η επιμονή του Λευκού Οίκου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία δοκιμάζει τις αντοχές του ΝΑΤΟ και προκαλεί ένταση στις σχέσεις Ε.Ε. – ΗΠΑ.

Το θολό τοπίο στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Τα σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών ροών προς τον βασικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ, την Κίνα.

– Γράφουν στην «R»: Αθ. Δρούγος. Δ. Δαββέτας. Γ. Ευθυμιόπουλος, Γ. Φίλης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Βίντεο για μίζες φέρνει πολιτικό σεισμό στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Για «υβριδικές ενέργειες» εναντίον της κάνει λόγο η κυπριακή κυβέρνηση, που μόλις ανέλαβε την προεδρία της Ε.Ε.

Η Αγκυρα στήνει «βραχυκύκλωμα» στο Αιγαίο! Η τουρκική κυβέρνηση εφαρμόζει τακτική παρενοχλήσεων στις ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών. Τα εμπόδια που θέτει η Τουρκία στην πόντιση καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού προβληματίζουν την Αθήνα. Το πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης που έχει δρομολογήσει ο ΑΔΜΗΕ μέχρι το 2029 ενδέχεται να αποτελέσει μόνιμο σημείο τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς διαμορφώνεται η ατζέντα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Οι εξαγγελίες Καρυστιανού και η επόμενη ημέρα. Με ποιους συζητά για το νέο κόμμα και από ποιους πολιτικούς χώρους αντλεί ψηφοφόρους. Πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Διπλό μπόνους για τα κλειστά ακίνητα. Η κυβέρνηση ενεργοποιεί επιδοτήσεις με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση. Εντός του επόμενου διμήνου ξεκινά το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης παλαιών οικιών, το οποίο συνδυάζεται με φοροαπαλλαγές.

Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Αννα Διαμαντοπούλου.

«Του είχε στήσει παγίδα». Τι καταγγέλλει η οικογένεια του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο στις Σέρρες. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που αποκαλύπτει η «R».

Γυναίκα – μυστήριο πίσω από τη «χρυσή ληστεία». Οι δύο «Ροζ Πάνθηρες» που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών και η έρευνα για τη συνεργό τους στην κλοπή κοσμημάτων αξίας 600.000 ευρώ στη Χαλκιδική.

 

13:21 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

