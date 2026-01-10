Eurovision 2026: Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου η κλήρωση των ημιτελικών – Πού μπορείτε να τη δείτε

  • Η κλήρωση των Ημιτελικών της Eurovision 2026, που θα καθορίσει σε ποιον θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, θα μεταδοθεί από το ERTFLIX τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00.
  • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης, Wiener Rathaus, και θα μεταδοθεί απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.
  • Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες, καθώς και σε ποιον Ημιτελικό θα ψηφίσουν οι «Big 4» και η διοργανώτρια Αυστρία.
Έφτασε η στιγμή που θα μάθουμε σε ποιον Ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστεί η Ελλάδα! Η ΕΡΤ θα μεταδώσει από το ERTFLIX την κλήρωση των Ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της Βιέννης, Wiener Rathaus και θα μεταδοθεί απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς της Εurovision 2026 θα διαγωνιστούν και θα ψηφίσουν οι συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, από την κλήρωση θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια Αυστρία που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

 

