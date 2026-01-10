Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του ALPHA“Καλύτερα δε γίνεται”, καθώς είπε πως όταν έπαιζε στην σειρά «Μαρία η άσχημη» είχε κατάθλιψη.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν υπήρξε περίοδος που είχε καιρό να γελάσει, με την ηθοποιό να απαντά: «Τότε που έπαιζα στη σειρά “Μαρία η άσχημη” είχα κατάθλιψη, βαριά. Το καταλάβατε;».

Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της αδελφής της, Μπέττυς Μαγγίρα, στην παρουσίαση των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, λέγοντας ότι δεν την… παρακολούθησε. «Δεν την είδα την Μπέττυ στη βραδιά της Eurovision, δεν το ‘ξερα. Μιλήσαμε πρόσφατα αλλά δεν μου είπε ότι τότε θα είναι η παρουσίαση. Εγώ δεν ανοίγω την τηλεόραση», ανέφερε.

«Δεν στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, όταν δέχομαι σχόλια, θα στενοχωρηθώ για την Μπέττυ; Το ξέρω το παιχνίδι πως παίζεται, όπως και η Μπέττυ το ξέρει και φαντάζομαι ότι ούτε και αυτή στεναχωριέται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όταν στενοχωρηθεί, θα με πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε», σημείωσε ακόμη σχετικά με όσα λέγονται και γράφονται για εκείνη και την αδελφή της.