Ματθίλδη Μαγγίρα: Είχα βαριά κατάθλιψη όταν έπαιζα στη σειρά «Μαρία η άσχημη»

Σύνοψη από το

  • Η Ματθίλδη Μαγγίρα αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι είχε βαριά κατάθλιψη την περίοδο που έπαιζε στη σειρά «Μαρία η άσχημη».
  • Η ηθοποιός δήλωσε πως δεν παρακολούθησε την αδελφή της, Μπέττυ Μαγγίρα, στην παρουσίαση των τραγουδιών της Eurovision 2026, καθώς «δεν ανοίγει την τηλεόραση».
  • Σχετικά με τα σχόλια, η Ματθίλδη Μαγγίρα ανέφερε ότι δεν στενοχωριέται για τον εαυτό της, καθώς «το ξέρει το παιχνίδι πως παίζεται», κάτι που ισχύει και για την αδελφή της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μαγγίρα

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του ALPHA“Καλύτερα δε γίνεται”, καθώς είπε πως όταν έπαιζε στην σειρά «Μαρία η άσχημη» είχε κατάθλιψη.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος την ρώτησε αν υπήρξε περίοδος που είχε καιρό να γελάσει, με την ηθοποιό να απαντά: «Τότε που έπαιζα στη σειρά “Μαρία η άσχημη” είχα κατάθλιψη, βαριά. Το καταλάβατε;».

Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της αδελφής της, Μπέττυς Μαγγίρα, στην παρουσίαση των τραγουδιών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, λέγοντας ότι δεν την… παρακολούθησε. «Δεν την είδα την Μπέττυ στη βραδιά της Eurovision, δεν το ‘ξερα. Μιλήσαμε πρόσφατα αλλά δεν μου είπε ότι τότε θα είναι η παρουσίαση. Εγώ δεν ανοίγω την τηλεόραση», ανέφερε.

«Δεν στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, όταν δέχομαι σχόλια, θα στενοχωρηθώ για την Μπέττυ; Το ξέρω το παιχνίδι πως παίζεται, όπως και η Μπέττυ το ξέρει και φαντάζομαι ότι ούτε και αυτή στεναχωριέται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όταν στενοχωρηθεί, θα με πάρει τηλέφωνο για να το συζητήσουμε», σημείωσε ακόμη σχετικά με όσα λέγονται και γράφονται για εκείνη και την αδελφή της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Εφορία: Τι εξετάζεται για όσους τη «φεσώνουν»

Ναυπηγοεπισκευή: Ενισχύονται οι εμπορικοί δεσμοί Ελλάδας-Τουρκίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:59 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με το προφίλ του fan club της στο Instagram μετά την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε ό...
14:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η ο...
14:31 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Στάνκογλου: «Μου έχουν φερθεί πολύ καλά οι γυναίκες – Το μόνο παράπονο που έχω είναι…»

Για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες στο πέρασμα των χρόνων μίλησε ο Γιάννης Στάνκογ...
11:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Φουρέιρα: Μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες κρατώντας αγκαλιά τον γιο της 

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μια ξεχωριστή δημοσίευση στον λ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι