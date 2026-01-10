Ζάκυνθος: Συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό ασθενοφόρου

Συνελήφθη, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία, για εμπρησμό, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 45χρονος, τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες (09/01), στην οδό Αρτέμιδος στην πόλη της Ζακύνθου, προέβη στον εμπρησμό σταθμευμένου ασθενοφόρου, ιδιωτικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υγρό, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές τόσο στο ίδιο όχημα, όσο και σε ακόμη δύο σταθμευμένα Ι.Χ.

Από την αξιολόγηση και ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι για τη μετάβασή του στο σημείο του συμβάντος, χρησιμοποίησε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από τις 16-10-2025, σε Υπηρεσία της Αττικής.

Κατά τη σύλληψή του, στην περιοχή της Αγριλιάς Ζακύνθου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η δίκυκλη μοτοσυκλέτα,

πλαστικό δοχείο με υπολείμματα καύσιμη ύλης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

και 1 κινητό τηλέφωνο

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν, επιπλέον και κατασχέθηκαν:

αποξηραμένα φύλλα κάνναβης συνολικού βάρους 155 γραμμαρίων,

εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας και συγκεκριμένα 2 θερμαντικές λάμπες και 1 φίλτρο αέρα,

σπόροι κάνναβης

10 πλαστικά σακουλάκια διαμοιρασμού και

μία κουκούλα τύπου «full-face».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ η προανάκριση για την πυρκαγιά στο ασθενοφόρο, για την κατάσβεση της οποίας, συνέδραμε η Πυροσβεστική, διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου. Τέλος, δεν είναι γνωστό, εάν ο 45χρονος, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.