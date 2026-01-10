Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους

Σύνοψη από το

  • Ένταση δημιουργήθηκε σήμερα Σάββατο το πρωί μεταξύ της βουλευτού Θεοδώρας Τζάκρη και του Μακάριου Λαζαρίδη σε εκπομπή του Open, με τον κ. Λαζαρίδη να πετάει το μικρόφωνο και να αποχωρεί.
  • Αμέσως μετά ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε ανάρτηση, τονίζοντας ότι «Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη να βρίζει την παράταξη της ΝΔ».
  • Σε δεύτερη ανάρτηση, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στον πολιτικό λόγο της κ. Τζάκρη και αναρωτήθηκε «τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
admin

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης

Ένταση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα στη βουλευτή και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον “γαλάζιο” συνάδελφό της Μακάριο Λαζαρίδη.

Άγριο επεισόδιο on air: Η Τζάκρη μίλησε περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού – Έφυγε από το στούντιο ο Λαζαρίδης

Αμφότεροι ήταν καλεσμένοι σε εκπομπή του Open, όπου είχαν έντονη αντιπαράθεση με αφορμή το κόμμα που θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης να πετάξει το μικρόφωνο και να φύγει από το στούντιο.

Αμέσως μετά ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε αναρτήσεις για το επεισόδιο.

«Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη να βρίζει την παράταξη της ΝΔ. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!» τόνισε αρχικά.

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε σημειώνοντας:

«Η Θεοδώρα Τζάκρη υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο. Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο ΟΡΕΝ. Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού. ΥΓ. Σε ό,τι αφορά @Theodora_Tzakri για το αν στην εξεταστική υπερασπίζομαι κακοποιούς σύντομα θα κληθείτε να το αποδείξετε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 μυστικό που μπορεί να κάνει τον γάμο σας πιο δυνατό και πιο ευτυχισμένο το 2026

Ένα μέρος της μητέρας σας θα είναι πάντα μαζί σας: Η συναρπαστική ανακάλυψη των ανοσολόγων

Φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγής: Αυτή είναι η νέα ΚΥΑ για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ -Τι αλλάζει

Νέα επιδότηση για να αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:23 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Ας είμαστε προσεκτικοί με κάποιες «σειρήνες» εναλλακτικών προτάσεων – Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά

«Εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μα...
16:07 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης από την Καστοριά: Θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;

«Όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και θα ρωτήσεις “τι θυμάστε από τη ...
15:51 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αφιέρωμα του Il Foglio στον νέο πρόεδρο του Eurogroup: «Κυριάκος Πιερρακάκης, μια βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία»

Εκτενές αφιέρωμα στον νέο πρόεδρο του Eurogroup, τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικ...
15:35 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

KKE: Εχθρική πράξη προς τους βιοπαλαιστές γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και ψαράδες η συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Επικριτικά σχολιάζει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς ως «ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι