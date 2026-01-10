Λαζαρίδης για το επεισόδιο με την Τζάκρη: Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό να βρίζει την παράταξη της ΝΔ, ειδικά γυρολόγους

Ένταση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα στη βουλευτή και στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον “γαλάζιο” συνάδελφό της Μακάριο Λαζαρίδη.

Αμφότεροι ήταν καλεσμένοι σε εκπομπή του Open, όπου είχαν έντονη αντιπαράθεση με αφορμή το κόμμα που θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης να πετάξει το μικρόφωνο και να φύγει από το στούντιο.

Αμέσως μετά ο Μακάριος Λαζαρίδης προχώρησε σε αναρτήσεις για το επεισόδιο.

«Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η Θεοδώρα Τζάκρη να βρίζει την παράταξη της ΝΔ. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν!» τόνισε αρχικά.

❗️Δεν θα αφήνουμε κανέναν πολιτικό – ειδικά γυρολόγους όπως η @Theodora_Tzakri – να βρίζει την παράταξη της @neademokratia. Αυτά που ήξεραν να τα ξεχάσουν! 📺 Επεισόδιο on air: H Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού και ο Λαζαρίδης σηκώθηκε και έφυγε, λέγοντας… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) January 10, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα επανήλθε σημειώνοντας:

«Η Θεοδώρα Τζάκρη υπερηφανεύεται για τον πολιτικό της λόγο. Έναν πολιτικό λόγο με χυδαίες γενικεύσεις και χαρακτηρισμούς που ρίχνουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Όπως έκανε σήμερα το πρωί στο ΟΡΕΝ. Αλλά τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από μια πολιτικό η οποία από το ΠΑΣΟΚ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασσελάκη και τώρα ετοιμάζεται να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Μ. Καρυστιανού. ΥΓ. Σε ό,τι αφορά @Theodora_Tzakri για το αν στην εξεταστική υπερασπίζομαι κακοποιούς σύντομα θα κληθείτε να το αποδείξετε.