Τεράστια κύματα «χτυπούν» το λιμάνι της Τήνου – Δείτε βίντεο 

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές, όπως μεταδίδει το tinostoday. Συνιστάται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τα δρομολόγια των πλοίων να μην εκτελούνται. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν νεότερη ενημέρωση σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού.