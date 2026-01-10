Γιάννης Στάνκογλου: «Μου έχουν φερθεί πολύ καλά οι γυναίκες – Το μόνο παράπονο που έχω είναι…»

Για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες στο πέρασμα των χρόνων μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στο «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί του Σαββάτου 10/01. «Καθόλου δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Περνώ πολύ όμορφα» είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός σχετικά με τον έρωτα.

«Μόνος από επιλογή, μπορεί να το είχα πει πριν 4-5 χρόνια. Περνώ πάρα πολύ όμορφα με τον χρόνο τον οποίο έχω. Έχω χρόνο και για εμένα και για τη δουλειά μου και για τα παιδιά μου. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, με βοηθάει και μου δίνει περισσότερη ενέργεια να αντέξω», τόνισε.

«Ο έρωτας αλλάζει με την ηλικία και δεν είναι ίδιος πιστεύω. Δηλαδή, αν θα ερωτευτώ και θα μου συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σίγουρα διαφορετικό από αυτό… Δεν υπάρχει ψύχραιμος έρωτας, αλλά εσύ τον κάνεις γιατί ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει ερωτευτεί 5 φορές. Μιλάμε για τον πραγματικό έρωτα, όχι για τον ενθουσιασμό, να σου αρέσει να είσαι με τον άλλον και το σεξ. Έχει να κάνει με την ηλικία και τον χρόνο».

«Έχω φερθεί πολύ καλά και μου έχουν φερθεί καλά. Το μόνο που έχω παράπονο είναι ότι είμαι πιο φροντιστικός εγώ», συμπλήρωσε ο Γιάννης Στάνκογλου.