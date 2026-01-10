Γιάννης Στάνκογλου: «Μου έχουν φερθεί πολύ καλά οι γυναίκες – Το μόνο παράπονο που έχω είναι…»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες, δηλώνοντας πως «Καθόλου δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Περνώ πολύ όμορφα». Τόνισε πως είναι «μόνος από επιλογή» και απολαμβάνει τον χρόνο που έχει για τον εαυτό του, τη δουλειά και τα παιδιά του.
  • Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως «Ο έρωτας αλλάζει με την ηλικία και δεν είναι ίδιος πιστεύω», τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ του «πραγματικού έρωτα» και του ενθουσιασμού ή του σεξ.
  • Αναφορικά με τις γυναίκες, ο Στάνκογλου σημείωσε: «Έχω φερθεί πολύ καλά και μου έχουν φερθεί καλά». Ωστόσο, εξέφρασε ένα παράπονο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Grand Hotel Στάνκογλου

Για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες στο πέρασμα των χρόνων μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου στο «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί του Σαββάτου 10/01.  «Καθόλου δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Περνώ πολύ όμορφα» είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός σχετικά με τον έρωτα.

«Μόνος από επιλογή, μπορεί να το είχα πει πριν 4-5 χρόνια. Περνώ πάρα πολύ όμορφα με τον χρόνο τον οποίο έχω. Έχω χρόνο και για εμένα και για τη δουλειά μου και για τα παιδιά μου. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, με βοηθάει και μου δίνει περισσότερη ενέργεια να αντέξω», τόνισε.

«Ο έρωτας αλλάζει με την ηλικία και δεν είναι ίδιος πιστεύω. Δηλαδή, αν θα ερωτευτώ και θα μου συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σίγουρα διαφορετικό από αυτό… Δεν υπάρχει ψύχραιμος έρωτας, αλλά εσύ τον κάνεις γιατί ξέρεις τι είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει ερωτευτεί 5 φορές. Μιλάμε για τον πραγματικό έρωτα, όχι για τον ενθουσιασμό, να σου αρέσει να είσαι με τον άλλον και το σεξ. Έχει να κάνει με την ηλικία και τον χρόνο».

«Έχω φερθεί πολύ καλά και μου έχουν φερθεί καλά. Το μόνο που έχω παράπονο είναι ότι είμαι πιο φροντιστικός εγώ», συμπλήρωσε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα μέρος της μητέρας σας θα είναι πάντα μαζί σας: Η συναρπαστική ανακάλυψη των ανοσολόγων

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη βλάβη στο συκώτι μέσα σε έναν μήνα; Η αποτοξίνωση του Dry January

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πληρωμές

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές τον Δεκέμβριο του 2025 και σε ποια μειώθηκαν -Δείτε αναλυτικά τα νέα στο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:55 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η ο...
11:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Φουρέιρα: Μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες κρατώντας αγκαλιά τον γιο της 

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μια ξεχωριστή δημοσίευση στον λ...
06:39 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: H θερμοκρασία ανεβαίνει στις χειμερινές διακοπές τους στις Άλπεις

Ρομαντικά ενσταντανέ από τις Ιταλικές Άλπεις όπου πέρασαν την Πρωτοχρονιά μοιράστηκαν με τους ...
04:08 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τάσος Λέκκας: «Ο Μαρκουλάκης μου ζήτησε να χάσω κάποια κιλά για ένα ρόλο και εγώ έχασα δεκατρία»

Ο Τάσος Λέκκας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», όπου μίλη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι