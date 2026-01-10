Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Σύνοψη από το

  • Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε στο κανάλι της στο Youtube για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας τη συναισθηματική κακοποίηση που, όπως είπε, δεχόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Η νεαρή youtuber δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, περιγράφοντας όσα βίωσε στο πλευρό του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της έλεγε ότι «φταίω που με χωρίζει» και ότι «είμαι σκουπίδι».
  • Η ίδια αποκάλυψε πως ο πρώην σύντροφός της «ήξερε ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό», ενώ της έλεγε «το παίζεις θύμα ρε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η οποία αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια τη συναισθηματική κακοποίηση που, όπως είπε, δεχόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε μία συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση, η νεαρή youtuber δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, περιγράφοντας όσα βίωσε στο πλευρό του πρώην συντρόφου της.

«Δεν άντεχα άλλο να πονάω. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω έναν άνθρωπο, που ήθελα να του αφιερώσω όλη μου την ζωή, να μου λέει ότι φταίω που με χωρίζει. Ότι φταίω εγώ που τα έκανα όλα. Ότι είμαι σκουπίδι επειδή αποφάσισα να πω δημόσια ότι με παράτησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσω, δεν ήθελε να του χαλάσω την εικόνα του καλού και να πω την αλήθεια. Ήθελε να το βουλώσω και αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί πάτησε πάνω στις ενοχές μου», ανέφερε η Νεφέλη Μεγκ.

«Ήξερε πόσο ενοχική είμαι, ήξερε πόσο ευαίσθητη είμαι. Εδώ μου είπε “το παίζεις θύμα ρε” όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε να λέει αυτά τα πράγματα, ξέρετε πόσο βαρύς είναι αυτός ο συναισθηματικός πόνος;. Δεν άντεχα άλλο, πέρασα χάλια μήνες και έχασα πάρα πολλά κιλά. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν σκιά του εαυτού μου. Τώρα θεωρώ, αν και πάλι δύσκολα, ότι έχω πάρει λίγο τα πάνω μου και προσπαθώ.

Ντρέπομαι που ήμουν διατεθειμένη να του επιτρέψω να μου φωνάζει για να ‘μαι μαζί του. Ντρέπομαι γιατί έλεγα “θα πάει και θα βρει άλλη” και πίστευα ότι θα βρει κάπου καλύτερα. Ντρέπομαι που μπήκα στη διαδικασία να τον αμφισβητήσω και να σκεφτώ… μήπως είναι καλός ή είναι μια φάση», είπε με λυγμούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα μέρος της μητέρας σας θα είναι πάντα μαζί σας: Η συναρπαστική ανακάλυψη των ανοσολόγων

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη βλάβη στο συκώτι μέσα σε έναν μήνα; Η αποτοξίνωση του Dry January

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πληρωμές

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές τον Δεκέμβριο του 2025 και σε ποια μειώθηκαν -Δείτε αναλυτικά τα νέα στο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:31 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Στάνκογλου: «Μου έχουν φερθεί πολύ καλά οι γυναίκες – Το μόνο παράπονο που έχω είναι…»

Για τον έρωτα και τη σχέση του με τις γυναίκες στο πέρασμα των χρόνων μίλησε ο Γιάννης Στάνκογ...
11:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Φουρέιρα: Μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες κρατώντας αγκαλιά τον γιο της 

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μια ξεχωριστή δημοσίευση στον λ...
06:39 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: H θερμοκρασία ανεβαίνει στις χειμερινές διακοπές τους στις Άλπεις

Ρομαντικά ενσταντανέ από τις Ιταλικές Άλπεις όπου πέρασαν την Πρωτοχρονιά μοιράστηκαν με τους ...
04:08 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Τάσος Λέκκας: «Ο Μαρκουλάκης μου ζήτησε να χάσω κάποια κιλά για ένα ρόλο και εγώ έχασα δεκατρία»

Ο Τάσος Λέκκας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», όπου μίλη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι