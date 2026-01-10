Νεφέλη Μεγκ: Κατέρρευσε μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της – «Ήθελε να το βουλώσω και πάτησε πάνω στις ενοχές μου»

Για μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η οποία αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια τη συναισθηματική κακοποίηση που, όπως είπε, δεχόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε μία συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση, η νεαρή youtuber δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, περιγράφοντας όσα βίωσε στο πλευρό του πρώην συντρόφου της.

«Δεν άντεχα άλλο να πονάω. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω έναν άνθρωπο, που ήθελα να του αφιερώσω όλη μου την ζωή, να μου λέει ότι φταίω που με χωρίζει. Ότι φταίω εγώ που τα έκανα όλα. Ότι είμαι σκουπίδι επειδή αποφάσισα να πω δημόσια ότι με παράτησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε να μιλήσω, δεν ήθελε να του χαλάσω την εικόνα του καλού και να πω την αλήθεια. Ήθελε να το βουλώσω και αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί πάτησε πάνω στις ενοχές μου», ανέφερε η Νεφέλη Μεγκ.

«Ήξερε πόσο ενοχική είμαι, ήξερε πόσο ευαίσθητη είμαι. Εδώ μου είπε “το παίζεις θύμα ρε” όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου επειδή το έλεγε αυτό. Ένας άνθρωπος που με αγάπησε να λέει αυτά τα πράγματα, ξέρετε πόσο βαρύς είναι αυτός ο συναισθηματικός πόνος;. Δεν άντεχα άλλο, πέρασα χάλια μήνες και έχασα πάρα πολλά κιλά. Δεν μπορούσα να φάω και ήμουν σκιά του εαυτού μου. Τώρα θεωρώ, αν και πάλι δύσκολα, ότι έχω πάρει λίγο τα πάνω μου και προσπαθώ.

Ντρέπομαι που ήμουν διατεθειμένη να του επιτρέψω να μου φωνάζει για να ‘μαι μαζί του. Ντρέπομαι γιατί έλεγα “θα πάει και θα βρει άλλη” και πίστευα ότι θα βρει κάπου καλύτερα. Ντρέπομαι που μπήκα στη διαδικασία να τον αμφισβητήσω και να σκεφτώ… μήπως είναι καλός ή είναι μια φάση», είπε με λυγμούς.