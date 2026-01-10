Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει στη χώρα

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, τα περισσότερα έμφορτα πετρελαίου που είχαν αποπλεύσει “σκιωδώς” από τη Βενεζουέλα, έχουν επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της χώρας. Η πληροφορία προέρχεται από την κρατική PDVSA και την TankerTrackers.com.
  • Αμερικανοί διπλωμάτες διεξάγουν συνομιλίες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία» προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Η παρουσία Αμερικανών διπλωματών στο Καράκας επιβεβαιώθηκε λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση. Ο Τραμπ ανέφερε πως το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
admin

διεθνή

βενεζουελα ασκησεισ

Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά έμφορτα πετρελαίου που είχαν αποπλεύσει “σκιωδώς” από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου ή με τους αναμεταδότες του στίγματος της θέσης τους εκτός λειτουργίας, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού, έχουν τώρα επιστρέψει στα χωρικά ύδατα της λατινοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας (PDVSA) και την TankerTrackers.com που ιχνηλατεί την πορεία των πλοίων.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί διπλωμάτες διεξάγουν σήμερα Σάββατο συνομιλίες στο Καράκας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019, μετά την πτώση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τις πρώτες απελευθερώσεις αντιφρονούντων.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονταν χθες Παρασκευή στο Καράκας, κάτι που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγη ώρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον.

 

ENIKOS NETWORK

