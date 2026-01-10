Έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν ο Ρεζά Παχλαβί: «Να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων» λέει ο εξόριστος γιος του Σάχη και καλεί σε ξεσηκωμό

Σύνοψη από το

  • Ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του τελευταίου Σάχη, φαίνεται να επιστρέφει στην πολιτική σκηνή του Ιράν, διεκδικώντας τον ρόλο του ηγέτη της αντιπολίτευσης εν μέσω αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.
  • Με ανάρτησή του στο Χ, ο Παχλαβί καλεί σε γενική απεργία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και σε πιο στοχευμένη παρουσία στους δρόμους.
  • Ο στόχος του είναι η κατάληψη των κέντρων των πόλεων και η διατήρησή τους, ενώ δηλώνει ότι προετοιμάζει την επιστροφή του στην πατρίδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρεζά Παχλαβί
Photo: Reuters

Έχουν περάσει 47 χρόνια από το 1979 όταν ξέσπασε η Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τη μοναρχία και έστειλε τη βασιλική οικογένεια στην εξορία. Τώρα, ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του τελευταίου Σάχη, φαίνεται να επιστρέφει στην πολιτική σκηνή του Ιράν.

Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Μαρτυρία γιατρού για τουλάχιστον 217 νεκρούς – Φουντώνουν οι διαδηλώσεις, στο πλευρό του καθεστώτος ο στρατός

Τότε, ήταν μόλις 16 ετών. Σήμερα, στα 65 του και εν μέσω κύματος αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, ο Παχλαβί διεκδικεί τον ρόλο του ηγέτη της αντιπολίτευσης και με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε πως είναι έτοιμος να επιστρέψει:

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Με το θάρρος και τη σταθερότητά σας έχετε προκαλέσει τον θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου. Η νέα, μαζική και επιβλητική παρουσία σας στους δρόμους σε όλο το Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν μια ηχηρή απάντηση στις απειλές του προδότη και εγκληματία ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι είδε αυτές τις εικόνες από το κρησφύγετό του και κυριολεκτικά έτρεμε από φόβο.

Τώρα, μετά τη δυναμική ανταπόκρισή σας στο πρώτο κάλεσμα, είμαι σίγουρος ότι, με πιο στοχευμένη παρουσία στους δρόμους και ταυτόχρονα με τη διακοπή των οικονομικών «αρτηριών», θα φέρουμε την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της πλήρως στα γόνατα.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ τους εργάτες και τους εργαζόμενους στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας – ιδίως στις μεταφορές, καθώς και στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια – να ξεκινήσουν τη διαδικασία γενικής απεργίας.

Παράλληλα, ζητώ από όλους σας σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή (20 και 21 του μήνα), αυτή τη φορά από τις 6 το απόγευμα, να βγείτε στους δρόμους με σημαίες, εικόνες και εθνικά σύμβολα και να κάνετε τους δημόσιους χώρους δικούς σας. Ο στόχος μας πλέον δεν είναι απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους· στόχος είναι να προετοιμαστούμε για την κατάληψη των κέντρων των πόλεων και τη διατήρησή τους.

Για να το πετύχουμε αυτό, κινηθείτε όσο γίνεται από διαφορετικές διαδρομές προς τα πιο κεντρικά σημεία των πόλεων και ενώστε τις ξεχωριστές ομάδες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε από τώρα για παραμονή στους δρόμους και φροντίστε για τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Προς τη νεολαία της Φρουράς του Αιώνιου Ιράν και προς όλες τις ένοπλες και δυνάμεις ασφαλείας που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα εθνικής συνεργασίας, λέω: επιβραδύνετε και αποδιοργανώστε ακόμη περισσότερο τη μηχανή καταστολής, ώστε την καθοριστική ημέρα να τη θέσουμε οριστικά εκτός λειτουργίας.

Κι εγώ προετοιμάζω την επιστροφή μου στην πατρίδα, για να βρίσκομαι δίπλα σας, στον μεγάλο λαό του Ιράν, τη στιγμή της νίκης της εθνικής μας επανάστασης. Πιστεύω ακράδαντα ότι εκείνη η ημέρα είναι πολύ κοντά».

 

Ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η κινητήρια δύναμη πίσω από το νέο κύμα διαμαρτυριών.

Ποιος είναι ο Ρεζά Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1960 και μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια ως διάδοχος του πατέρα του, Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος είχε κληρονομήσει τον θρόνο από τον δικό του πατέρα, έναν αξιωματικό του στρατού που κατέλαβε την εξουσία με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το sky news, η εξουσία του πατέρα του κ. Παχλαβί ενισχύθηκε από ένα πραξικόπημα υποστηριζόμενο από τη CIA το 1953, και ο ίδιος συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ.

Ο νεαρός τότε διάδοχος έπαιξε κάποτε ροκ μουσική στο Παλάτι Νιαβαράν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, στην Τεχεράνη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με έναν βιογράφο του πατέρα του. Όμως, προβλήματα διαφαίνονταν στον ορίζοντα για τον «Θρόνο του Παγωνιού».

Η Ισλαμική Επανάσταση

Παρά το γεγονός ότι επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου τη δεκαετία του 1970, η διακυβέρνηση του Σάχη μαστιζόταν από την οικονομική ανισότητα και τον φόβο γύρω από την υπηρεσία πληροφοριών του, τη SAVAK, η οποία έγινε διαβόητη για την καταστολή και τα βασανιστήρια πολιτικών αντιφρονούντων.

Εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του Σάχη, ο οποίος παρεμποδιζόταν από την αδυναμία του να δράσει και από τις λανθασμένες αποφάσεις που έλαβε ενώ πάλευε κρυφά με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Ένα χρόνο μετά την αναχώρηση του διαδόχου Ρεζά από το Ιράν για τη σχολή ιπταμένων σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Τέξας το 1978, ο πατέρας του εγκατέλειψε τη χώρα κατά την έναρξη της Επανάστασης, η οποία οδήγησε τους Σιίτες κληρικούς στην εγκαθίδρυση της θεοκρατικής κυβέρνησης του Ιράν.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η εξόριστη βασιλική αυλή ανακοίνωσε ότι ο κ. Παχλαβί είχε αναλάβει τον ρόλο του Σάχη στις 31 Οκτωβρίου 1980 — την ημέρα των 20ών γενεθλίων του.

Προσπάθειες απόκτησης επιρροής κατά τη διάρκεια της εξορίας

Ο κ. Παχλαβί προσπαθεί να αποκτήσει επιρροή στο Ιράν κατά τη διάρκεια των σχεδόν πέντε δεκαετιών που βρίσκεται στην εξορία, ζώντας κυρίως στις ΗΠΑ – στο Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον.

Το 1986, η Washington Post ανέφερε ότι η CIA είχε προμηθεύσει τους συμμάχους του πρίγκιπα με έναν «μικροσκοπικό τηλεοπτικό πομπό για μια 11λεπτη παράνομη εκπομπή» του κ. Παχλαβί, η οποία «υπέκλεψε» το σήμα δύο σταθμών της Ιρανικής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, φέρεται να δήλωσε: «Θα επιστρέψω και μαζί θα χαράξουμε τον δρόμο για την ευτυχία και την ευημερία του έθνους μέσω της ελευθερίας».

Ο κ. Παχλαβί διατηρεί ενεργή την παρουσία του στις συζητήσεις για το μέλλον του Ιράν μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα περσόφωνα ειδησεογραφικά κανάλια προβάλλουν συχνά τις εκκλήσεις του για περαιτέρω διαδηλώσεις.

Ποιες είναι οι ιδέες του για το μέλλον του Ιράν;

Τα τελευταία χρόνια, ο κ. Παχλαβί έχει θέσει την ιδέα ότι το Ιράν θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια συνταγματική μοναρχία, ενδεχομένως με έναν ηγεμόνα που θα εκλέγεται αντί να κληρονομεί το αξίωμα, τονίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στον ιρανικό λαό.

Ωστόσο, ενώ οι εξόριστοι οπαδοί της μοναρχίας ονειρεύονται την επιστροφή της δυναστείας του Παχλαβί, οι προσπάθειές του να κερδίσει ευρύτερη απήχηση έχουν εμποδιστεί για αρκετούς λόγους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι δυσάρεστες αναμνήσεις από τη ζωή υπό τη διακυβέρνηση του πατέρα του, οι ανησυχίες ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι αποκομμένοι από το σύγχρονο Ιράν, καθώς και το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές της χώρας γεννήθηκαν δεκαετίες μετά το τέλος της εξουσίας του Σάχη.

Έχει επίσης δεχθεί κριτική για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ, ειδικά μετά τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Το 2023, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, και η χώρα τον έχει υποστηρίξει με τη σειρά της.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι προς το παρόν δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον κ. Παχλαβί, υποδηλώνοντας ότι περιμένει να δει την κατάληξη των διαδηλώσεων προτού στηρίξει κάποιον ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Ενώ το αποτέλεσμα των διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν παραμένει αβέβαιο, δεν είναι σαφές αν οι διαδηλωτές που φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Σάχη στηρίζουν τον Παχλαβί ή αν απλώς εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν σε μια εποχή πριν από την Ισλαμική Επανάσταση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 μυστικό που μπορεί να κάνει τον γάμο σας πιο δυνατό και πιο ευτυχισμένο το 2026

Ένα μέρος της μητέρας σας θα είναι πάντα μαζί σας: Η συναρπαστική ανακάλυψη των ανοσολόγων

Φυσικό αέριο ηλεκτροπαραγωγής: Αυτή είναι η νέα ΚΥΑ για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ -Τι αλλάζει

Νέα επιδότηση για να αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:59 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Η Ουκρανία έπληξε τερματικό πετρελαϊκό σταθμό στο Βόλγογκραντ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξ...
17:10 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία το απόγ...
16:39 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον τέσσερα πρώην «σκιώδη» τάνκερ έχουν επιστρέψει στη χώρα

Τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, με τα περισσότερα από αυτά έμφορτα πετρελαίου που είχαν αποπλεύσει...
15:27 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συρία: Αναστολή επιχειρήσεων στο Χαλέπι – «Οι επιθέσεις υποστηρίζονται από τουρκικά drones» λένε οι Κούρδοι

Ευθύνες στην Τουρκία καταλογίζουν οι Κούρδοι για υποστήριξη των επιθέσεων που κάνει σε βάρος τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι