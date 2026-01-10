Οι αποφάσεις των αγροτών: «Ναι» στον διάλογο, με τα τρακτέρ στους δρόμους – Νέες συνελεύσεις μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν, πριν από λίγο οι αγρότες που συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποείται στη Νίκαια, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στις “επάλξεις” των μπλόκων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Ωστόσο η Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα των αγροτών.