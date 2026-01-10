Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με το προφίλ του fan club της στο Instagram μετά την ανάρτηση για τον Χρήστο Πολίτη

Σύνοψη από το

  • Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με την Κάτια Δανδουλάκη να μαθαίνει τη θλιβερή είδηση από συνεργάτες της. Οι δύο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και στη «Λάμψη».
  • Η ηθοποιός ενόχλησε με ανάρτηση στο Instagram, από προφίλ που εμφανιζόταν ως δικό της, σχετικά με το αντίο της στον σπουδαίο ηθοποιό. Το προφίλ έφερε μάλιστα και το χαρακτηριστικό «τικ» της επιβεβαίωσης.
  • Αποκαλύφθηκε ωστόσο πως το εν λόγω προφίλ ανήκε σε fan club, με την Κάτια Δανδουλάκη να εκφράζει την ενόχλησή της για την έλλειψη σχετικής ένδειξης. Μετά την επικοινωνία της, έγινε αλλαγή στις πληροφορίες του προφίλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Δανδουλάκη

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε όσο λίγοι εδώ και δεκαετίες, έμαθε τη θλιβερή είδηση από συνεργάτες της. Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ωστόσο υπήρξε κάτι που την ενόχλησε. Τι ήταν αυτό; Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Χρήστος Πολίτης, έγινε μια ανάρτηση στο Instagram από το προφίλ που εμφανίζεται να ανήκει στην Κάτια Δανδουλάκη, καθώς έχει και το χαρακτηριστικό «τικ», που σημαίνει ότι είναι επιβεβαιωμένο.

Η ανάρτηση αυτή, λοιπόν, αφορούσε το αντίο της Κάτιας Δανδουλάκη στον σπουδαίο ηθοποιό.  Σήμερα, όμως, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ» πως το συγκεκριμένο προφίλ δεν ανήκει στην Κάτια Δανδουλάκη, αλλά πρόκειται για σελίδα ενός fan club.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποκάλυψε πως η ηθοποιός επικοινώνησε με τους διαχειριστές και τους εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της με την ενέργειά τους.

Η ενόχληση της Κάτιας Δανδουλάκη ήταν ότι στο συγκεκριμένο προφίλ δεν υπήρχε πουθενά η ένδειξη ότι πρόκειται για fan club και όλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για το δικό της προσωπικό προφίλ. Έπειτα από αυτή την επικοινωνία, έγινε αλλαγή στις πληροφορίες του προφίλ και πλέον εμφανίζεται ως προφίλ fan club.

